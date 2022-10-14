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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب عن إعلان فندق تنظيم رحلة بالغردقة بـ300 يورو: يا بلاش.. فيديو

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه فوجئ منذ يومين بإعلان سائح إنجليزي قضاء أسبوع  في الغردقة مقابل 300 جنيه إسترليني أي ما يوازي 6 ألاف جنيه، معلقا: “يا بلاش لو كانوا 500 جنيه إسترليني ايه اللي هيحصل".

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وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية” عبر فضائية “أم بي سي مصر”: “احنا عايزين سياحة بس مينفعش نكون واقعين ونعرض بالأسعار دي".

 

وتابع مقدم برنامج “الحكاية ”، أن الغرف في الفنادق بالغردقة يزداد سعرها، و300 يورو سعر غرفة في فندق في ليلة واحدة فقط.

 

 تقديم سعر عادل

وأشار عمرو أديب إلى أنه “لابد أن يتم تقديم سعر عادل، لكن مينفعش الرحلة تكون 7 ايام بالسعر ده”.

عمرو أديب جنيه إسترليني مرسى علم لجنة السياحة مصر

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