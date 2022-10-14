عضو غرفة السياحة عن رحلة الغردقة: إضرار بسمعة مصر والاقتصاد القومي.. فيديو

أكد الدكتور مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة، أن إعلان أحد الفنادق بالغردقة عن رحلة لسائح إنجليزي لمدة 7 أيام بـ 300 جنيه استرليني، إضرار بسمعة مصر وبالاقتصاد القومي.

وقال مجدي صادق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر”، هذا الإعلان تدمير للسوق الإنجليزي، لأنه من صفوة السائحين، ويعد تدمير لمصر.

وتابع عضو غرفة شركات السياحة، أن صناعة السياحة هي الصناعة التي سجعل اقتصاد مصر يعود بشكل قوي، مؤكدا أن السعر لابد أن يقابل الخدمة التي يتلقاها السائح في مصر.

تفتح تحقيق

وأشار مجدي صادق، إلى أن وزارة السياحة والاثار لابد أن تفتح تحقيقا في تلك الواقعة.