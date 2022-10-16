محمد رمضان يصل بيروت لاستلام جائزة الموريكس دور .. فيديو

أعلن الفنان محمد رمضان ، عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عن وصوله إلى بيروت عاصمة دولة لبنان ، لـ استلام جائزة الموريكس دور،وذلك من خلال نشره فيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات .

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا “ من القاهرة الى بيروت ، وصلنا بيروت لاستلام جائزة موريكس دور ".

ويواصل الفنان محمد رمضان، العمل على مسلسله الجديد “العمدة” برفقة فريق العمل، وذلك تمهيداً لعرضه في شهر رمضان المقبل ٢٠٢٣.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.