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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وفاة طبيب وصيدلانية وطفلتهما بعد تفحم سيارتهم فى حادث تصادم بطريق رأس غارب

الدكتور ابرام والدكتورة
الدكتور ابرام والدكتورة نانسى ونجلتيمها

مشهد مؤلم شهده طريق رأس غارب الشيخ فضل ، بعد حادث اليم راح ضحيتة طبيب وزوجته وطفلتهم ، حيث كانا فى طريقهم الى محافظة المنيا بعد فترة عمل قرابت الشهر بالغردقة ، ويشاء القدر أن تكون النهاية على الطريق ، حيث استعد الدكتور ابرام وزوجتة للسفر ومعهما طفلتهم الصغيرة ، وانطلقا من الغردقة متجهيين الى المنيا ومرورا برأس غارب ، وقبل سفرهم ودعا زملائهم فى العمل ولم يكن أحد يتوقع انة الوداع الأخير ، وبينما ألام تداعب ابتها الصغيرة ، والحديث المتبادل بين الزوجين عن المستقبل القادم ، سادت فجأه حالة من الصمت وسط ظلام الليل فلم يكن بالطريق سوى أضاءة السيارة ، ليصطدم اتوبيس بهم وتخرج الأرواح الى بارئها ، ويصل الخبر الى المنيا والبحر الأحمر ، ويسكن الحزن قلوب كل من عرفهم ومن لم يعرفهم بعد أن شاهد أخر صورة لهم قبل الحادث.

سادت حالة من الحزن على العاملين بمديرية الصحة بالغردقة، بعد مصرع طبيب وزوجته الصيدلانية ونجلتهما الطفلة الرضيعة في حادث مأساوي بعد تصادم أتوبيس سياحي بسيارة ملاكي بطريق الشيخ فضل راس غارب، بعد أن كانوا في طريق عودتهم من محافظة البحر الأحمر إلى مركز مطاي شمال محافظة المنيا، ولقوا جميعًا مصرعهم عقب اشتعال النيران بالسيارة التي كانوا يستقلونها، ونعي أطباء وصيادلة البحر الأحمر الفقيدين وطفلتهما.

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وتبين من التحقيقات أن المتوفين هم إبرام أكرم وليم طبيب جلدية وزوجته نانسي أرمانيوس نوس صيدلانية ونجلتهما الرضيعة وتولت النيابة التحقيقات.

وكان قد شهد طريق الشيخ فضل - رأس غارب، التابع إداريًا لمركز ومدينة بني مزار، شمال محافظة المنيا، حادث مروع وهو تصادم أتوبيس بسيارة أخري ملاكي، مما أدى إلى اشتعال النيران بهم إثر التصادم القوي، وتم نقلهم إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل، لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية.

 

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية على الفور إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخصين وإصابة 8 أشخاص، حيث كان يستقل الأتوبيس نحو 60 راكبا، وتم نقلهم إلى مستشفى الشيخ فضل لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

 

وزار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء امس الأحد، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، حالة المصابين ليطمئن على استقرار حالة المصابين بمستشفى المنيا العام، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات بالجسم وحروق وكسور.

 

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وموجهًا جميع المسئولين بضرورة توفير كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار ٢٤ ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لأهلهم سالمين.

 

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