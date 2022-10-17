موديلات عمرك ما هتشوفها في مصر.. اعرف سر شركات تصنيع السيارات

لصناعة السيارات العالمية وجوه مختلفة حسب الموقع الجغرافي، على الرغم من أن الموديل قد يكون هو نفسه بنفس خصائصه في عدة بلدان ومناطق مختلفة من العالم، إلا أن شكل وتصميم السيارة ذاتها قد يختلف إلى حد كبير وفقا للسوق الذي يتم طرحه فيه، بعض الطرازات في أسواق معينة ومخصصة جدا ولبلدان بعينها، والبعض الآخر قد يكون متاحًا في أي مكان.

نظرًا لأن اقتصادات العالم أصبحت خلال العشرين عاما الماضية مرتبطة ارتباطا وثيقا وتعتمد على بعضها البعض ، فقد طورت شركات تصنيع السيارات بسرعة ما يسمى بالسيارات العالمية، وهي سيارة تم تطويرها لتناسب كافة الأسواق العالمية، فمثلا يتم طرحها في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ودول الشرق الأوسط، من ناحية أخرى ، لا يزال هناك العديد من الموديلات التي تم تصميمها وتطويرها لتناسب ذائقة سوق واحد فقط، هي تلك الموديلات التي ربما لن تراها أبدا في شوارعك و مدينتك، بالرغم من وجود إمكانيات قوية لشركات السيارات لإنتاجها على نطاق واسع؟

أمريكا الشمالية تحب الشاحنات الكبيرة، يحب مواطني هذه البقعة من العالم امتلاك الشاحنات منذ عقود وهي جزء لا يتجزأ من ثقافة النقل لديهم، حتى أنك تجدها في كل شارع تقريبا شاحنة مثل فورد F-150 ، رام بيك أب ، و شيفروليه سيلفرادو ليست سوى ثلاثة أمثلة للمركبات المصممة حصريًا لسائقي السيارات في الولايات المتحدة، وهي مركبات كبيرة وعملية للغاية ومفيدة جدا لسكان تلك المناطق.

تمثل مبيعات الشاحنات 14 % من إجمالي مبيعات المركبات في الولايات المتحدة و 18% في كندا. لن ترى هذه الوحوش الميكانيكية في أي مكان آخر من العالم، باستثناء بعض دول الشرق الأوسط أو بعض الواردات المحددة المصنوعة في أمريكا الجنوبية، لأنها بالإضافة إلى حجمها الكبير جدا هي باهظة الثمن وغير ضرورية في بقية العالم.

توجد حالة مماثلة في الصين مع مركبات الميني فان MPV الكبيرة التي تنتمي للقطاع الفاخر، وهي مركبات باهظة الثمن وتعتبر مملة للغاية من ناحية الشكل والتصميم وغير جذابة لكنها تناسب معظم طرق الدول الآسيوية، يعد قطاع MPV غير جاب إطلاقا في أسواق مثل الولايات المتحدة وأوروبا ، بينما يواصل المستهلكون الصينيون الإقبال عليها بكثافة.

تعد البرازيل سوقًا كبيرًا للشاحنات الصغيرة الحجم ، نظرًا للأنشطة الزراعية الكبيرة في البلاد ، وظروف الطرق السيئة الغير ممهدة، والقوة الشرائية المنخفضة للسكان، وهذا سبب رئيسي جعل سيارات مثل فيات سترادا و فولكس فاجن Saveiro و شيفروليه مونتانا تحظى بشعبية كبيرة في هذا البلد.

بالنسبة لسيارات نوعية الستيشن واجن الضخمة في أوروبا، يمكنك العثور بسهولة على هذه السيارات في أسواق مثل الولايات المتحدة والصين ، ولكن صعب جدا أن تجدها في القارة العجوز، و السبب؟ تعتبر سيارات عائلية مملة.