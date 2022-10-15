بسبب مشاكل فولكس فاجن.. تأخير إطلاق سيارة بورشه ماكان الكهربائية| صور

تأخرت بورشه في إطلاق سيارتها الجديدة "ماكان" الكهربائية متعددة الاستخدامات لمدة عام بسبب تطوير البرامج بشكل أبطأ من المتوقع داخل الشركة الأم فولكس فاجن.

ستعتبر سيارة ماكان الكهربائية واحدة من أولى السيارات المنتجة التي تستخدم هندسة بورشه وأودي، "Porsche and Audi’s Premium Platform Electric PPE"، لكن بورشه أكدت الآن أنها لن تصدر حتى عام 2024.

تعتبر المشاكل المحيطة بإنتاج منصة برمجيات E3 1.2 من قبل Cariad ، قسم البرمجيات في مجموعة فولكس فاجن ، هي المسؤولة جزئيًا عن هذا التأخير

أكدت بورشه الأخبار في نشرة الأسهم التي أصدرتها كجزء من الاكتتاب العام الأولي الشهر الماضي، وذلك عندما أتاحت 911 مليون سهم (إشارة إلى سيارتها الرياضية الرئيسية).

بلغت قيمة تعويم بورشه نحو 75 مليار يورو (حوالي 65 مليار جنيه استرليني).

قد يؤدي التأخير أيضًا إلى تعطيل الجدول الزمني لإطلاق "طرز BEV بشكل خاص من 718 بوكستر كايمان وبورشه كايين"، كما حذرت بورشه في نشرة الإصدار، ومع ذلك ، لم يتم تحديد جدول زمني لإطلاق هذه السيارات حتى الآن

حذرت بورشه أيضاً من أن التطوير الموازي لشركة Cariad لمجموعة برامج E3 2.0 المنفصلة يعني أنها "يمكن أن تخصص قدرًا أكبر من القدرات التطويرية والموارد لإصدارها E3 2.0 على حساب مزيد من التطوير لمنصة E3 1.2".

لدى بورشه خيار عدم أخذ مجموعة برامج E3 2.0 والذهاب في طريقها الخاص للمركبات المستقبلية، كما أشارت في نشرة الإصدار، ومن المقرر اتخاذ قرار بشأن هذا العام المقبل.

كانت بورشه صريحة في الماضي حول عدم ارتباطها باستراتيجية النظام الأساسي المستقبلية لمجموعة فولكس فاجن المادية والرقمية لا سيما مع نظام Scalable Systems Platform SSP للمركبات الكهربائية.

قالت بورشه إنها ستقود تطوير منصة إصدار أداء تسمى SSP Sport ، والتي ستدعم باناميرا وتايكان التاليتين، بالإضافة إلى "طراز SUV جديد كهربائي بالكامل".

ستحول بورشه جميع طرازاتها من سيارات الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدامات والسيدان الى سيارات كهربائية.

قالت بورشه إن "إطلاق SSP Sport لن يعتمد على منصات SSP الأخرى التي طورتها مجموعة فولكس فاجن" ، مشيرة إلى أنها ستتحرك بسرعتها الخاصة في المستقبل، ربما لأنها تخطط للانفصال عن بقية المجموعة.

تتوقع بورشه أن تكون أكثر من 50٪ من السيارات التي سيتم تسليمها في عام 2025 كهربائية ، وترتفع إلى 80٪ كهربائية بالكامل بحلول عام 2030.

شكلت المركبات الكهربائية في العام الماضي (جميعها من مشتقات تايكان) 14٪ من مبيعات بورشه، بينما استحوذت السيارات الهجينة المجهزة بقابس على 11٪.

بدأت بورشه اختبار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات في مايو 2021، وسيتم بناؤها في مصنعها في لايبزيج، حيث يتم إنتاج سيارة ماكان التي تعمل بالبنزين.