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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

25 أكتوبر.. موعد رحلة الأهلي للإمارات استعداداً للزمالك

صدى البلد

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي موعد 25 أكتوبر الجاري للسفر الي دولة الإمارات العربية المتحدة إستعداداً لمواجهة الزمالك في السوبر المصري .

ومن المقرر أن تقيم البعثة في مدينة العين إستعداداً للمباراة .

مباراة الإسماعيلي

ويواجه الفريق الأحمر منافسة الإسماعيلي اليوم، ضمن الجولة الأولي لبطولة الدوري الممتاز، في المباراة المقررة إقامتها الساعة الخامسة مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان الأهلي قد اختتم تدريباته أمس على ملعب التتش بالجزيرة، وخاض تدريبات بدنية مكثفة ومتنوعة استمرت 30 دقيقة، تحت قيادة أندرياس أندويا، مدرب الأحمال، قبل أن يبدأ لاعبو الفريق في تنفيذ الجوانب الفنية والخططية.

وبعد ذلك قام مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بتقسيم اللاعبين إلى أربع فرق خاضت فيما بينها تقسيمة قوية في ختام فقرات المران.
وخاض رباعي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، فقرات تدريبية متنوعة تحت قيادة يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق .
وأعلن مارسيل كولر، قائمة الفريق استعداداً لخوض مباراة الإسماعيلي وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود متولي وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر، ومحمد شريف، وبرونو سافيو وأيمن أشرف وحسين الشحات، وأليو ديانج وعمرو السولية وحسام حسن ومحمد مجدي أفشة، وشادي حسين وعلي معلول ومحمد عبد المنعم، وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد، ومحمد هاني.

 

 

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