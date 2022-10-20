بصورة أبيض وأسود.. علا رشدي تخطف أنظار جمهورها

حرصت الفنانة علا رشدي على مشاركة جمهورها أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

تألقت علا رشدي بإطلالة جذابة بصورة أبيض وأسود، كما اعتمدت مكياجا صاخبا يبرز جمال ملامحها، ما حاز على إعجاب متابعيها.



ومن أشهر تدوينات الفنانة علا رشدى، دفاعها عن مهرجان الجونة، خاصة بعد حريق مسرح البلازا، الذى أقيم فيه حفل الافتتاح.

وقالت علا رشدى: “مهرجان الجونة لا يقتصر على الفساتين فقط، لكن أيضا هناك فعاليات سينمائية، وهو يدعو إلى حب السينما والفن، إلى جانب وجود بعض الورش الفنية والتى تساهم فى التقاء صناع السينما من جميع أنحاء العالم".

وأضافت علا رشدي: "أساس مهرجان الجونة هو الأفلام وحب السينما لعشاقها وكيف نجمع أفلاما عالمية من كل دول العالم في مكان واحد، بحيث يرى محبو السينما هذه الأفلام سواء كانت الطويلة أو التسجيلية أو القصيرة".