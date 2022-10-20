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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم .. انطلاق بطولة الجمهورية للسلاح للرجال والسيدات

صدى البلد

تنطلق اليوم الخميس بطولة الجمهورية للسلاح للرجال والسيدات، والتي يستضيفها نادي النادي بالعاصمة الإدارية في الفترة من 20 حتى 22 أكتوبر الجاري.

وجاء جدول البطولة كالتالي: تنطلق منافسات سلاح سيف المبارزة سيدات وسلاح الشيش سيدات في تمام الساعة الخامسة مساءً، ثم تبدأ منافسات سلاح السيف رجال في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتقام غدًا منافسات سلاح سيف المبارزة رجال في تمام الساعة التاسعة صباحا يليها منافسات سلاح الشيش رجال في تمام الساعة الثالثة عصرًا وفي تمام الساعة الخامسة مساءً تنطلق منافسات سلاح السيف سيدات.

وفي اليوم الثالث تنطلق منافسات الفرق، حيث تبدأ منافسات سلاح سيف المبارزة رجال وسلاح السيف سيدات في تمام الساعة التاسعة صباحا، يليها منافسات سلاح السيف رجال وسلاح الشيش سيدات في تمام العاشرة صباحا، ثم تنطلق منافسات سلاح الشيش رجال وسلاح سيف المبارزة رجال في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

وأوضح الاتحاد المصري للسلاح في خطابه للأندية والأكاديميات أن دخول اللاعبين والمدربين من البوابة الخلفية للصالة، على أن يدخل الجمهور من البوابة الأمامية للصالة.

مصر بطولة الجمهورية العاصمة الادارية سلاح الاتحاد المصري للسلاح سلاح الشيش

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