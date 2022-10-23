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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| واتساب يتوقف نهائيا على هذه الهواتف بعد ساعات.. وتغييرات قادمة في آيفون iPhone 15

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

واتساب يتيح قريبا ميزة أفاتار avatar للمستخدمين


يعمل تطبيق الدردشة الأشهر، واتساب WhatsApp على إصدار ميزة جديدة للمستخدمين،  حيث سيحصلون خلال الأيام المقبلة على خاصية Bitmoji  أو avatar الأفاتار التي تم إطلاقها سابقا في فيسبوك.

 

تنافس iPhone 14.. مفاجأة قادمة في هواتف سامسونج Galaxy S23


يبدو أن هواتف Galaxy S23 الرائدة والتي ستطلقها شرة سامسونج الكورية الجنوبية مطلع العام القادم، ستنافس هواتف iPhone 14 بل قد تتفوق عليها، حيث ستحصل على تغيير كبير هو الأبرز منذ سنوات.

 

محدش هيقدر يشتريه.. تغييرات قادمة في آيفون iPhone 15 سترفع سعره بشكل جنوني


كشفت تسريبات جديدة أن هواتف آيفون القادمة iPhone 15 ستحصل على عدد من التغييرات الكبيرة، حيث سيكون هاتف iPhone 15 Ultra بديلا عن النسخة الشهيرة الأكثر تميزا Pro Max ، وسيحتوي الهاتف على هيكل من التيتانيوم.

 

سخرية وانتقادات كبيرة لهواتف جوجل Pixel 7 بسبب آيفون.. تفاصيل

 

تعرضت شركة جوجل لانتقادات كبيرة وضعتها في احراج شديد للغاية، وذلك بعد قيام عدد من موظفيها بالترويج لهواتفها Pixel 7 ، التي تم إطلاقها مؤخرا، باستخدام هاتف آيفون مما أفقد الهواتف ثقة الكثير من المستخدمين.

 

واتساب يتوقف نهائيا على هذه الهواتف بعد ساعات .. تفاصيل


يبدأ تطبيق الدردشة الأشهر واتساب WhatsApp وقف الدعم نهائيا عن عدد من الهواتف الذكية لمستخدمي آيفون وأندرويد، خلال الساعات القادمة، حيث لن يتمكن المستخدمون من الحصول على أى ميزات جديدة أو أى دعم فنى وتقني بدءا من بعد غد 24 أكتوبر.

 

 

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