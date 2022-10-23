أخبار التكنولوجيا| واتساب يتوقف نهائيا على هذه الهواتف بعد ساعات.. وتغييرات قادمة في آيفون iPhone 15

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :



يعمل تطبيق الدردشة الأشهر، واتساب WhatsApp على إصدار ميزة جديدة للمستخدمين، حيث سيحصلون خلال الأيام المقبلة على خاصية Bitmoji أو avatar الأفاتار التي تم إطلاقها سابقا في فيسبوك.



يبدو أن هواتف Galaxy S23 الرائدة والتي ستطلقها شرة سامسونج الكورية الجنوبية مطلع العام القادم، ستنافس هواتف iPhone 14 بل قد تتفوق عليها، حيث ستحصل على تغيير كبير هو الأبرز منذ سنوات.



كشفت تسريبات جديدة أن هواتف آيفون القادمة iPhone 15 ستحصل على عدد من التغييرات الكبيرة، حيث سيكون هاتف iPhone 15 Ultra بديلا عن النسخة الشهيرة الأكثر تميزا Pro Max ، وسيحتوي الهاتف على هيكل من التيتانيوم.

تعرضت شركة جوجل لانتقادات كبيرة وضعتها في احراج شديد للغاية، وذلك بعد قيام عدد من موظفيها بالترويج لهواتفها Pixel 7 ، التي تم إطلاقها مؤخرا، باستخدام هاتف آيفون مما أفقد الهواتف ثقة الكثير من المستخدمين.



يبدأ تطبيق الدردشة الأشهر واتساب WhatsApp وقف الدعم نهائيا عن عدد من الهواتف الذكية لمستخدمي آيفون وأندرويد، خلال الساعات القادمة، حيث لن يتمكن المستخدمون من الحصول على أى ميزات جديدة أو أى دعم فنى وتقني بدءا من بعد غد 24 أكتوبر.