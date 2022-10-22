عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب يتوقف نهائيا على هذه الهواتف بعد ساعات .. تفاصيل

واتساب يتوقف نهائيا
واتساب يتوقف نهائيا على هذه الهواتف بعد ساعات.. تفاصيل

يبدأ تطبيق الدردشة الأشهر واتساب WhatsApp وقف الدعم نهائيا عن عدد من الهواتف الذكية لمستخدمي آيفون وأندرويد، خلال الساعات القادمة، حيث لن يتمكن المستخدمون من الحصول على أى ميزات جديدة أو أى دعم فنى وتقني بدءا من بعد غد 24 أكتوبر. 

وبحسب صحيفة The Economic Times فإن واتساب لن يعمل على أى هواتف لمستخدمي آيفون لاتزال تعمل بنظام التشغيل iOS 10 و iOS 11 ، والتي تدعمها حاليا هواتف iPhone 4 و iPhone 4S وiPhone 5 و كذلك iPhone 5C . 

الوضع يخرج عن السيطرة.. إيران تحظر واتساب وإنستجرام نهائيا

تنافس زووم و Google meet.. ميزة جديدة لا تعرفها بـ واتساب

تهديدات خطيرة تستهدف واتساب .. تحذير عاجل لـ مستخدمي WahtsApp|تفاصيل

منها ميزة مش هتخلى حد يشوفك أونلاين.. 5 مزايا مذهلة تصل واتساب

أما بالنسبة لهواتف أندرويد فلن يدعم واتساب الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أقل Android 4.1 ، حيث سيكون تثبيت نظام Android 4.1 أو نظام تشغيلي أحدث؛  ضرورة لتشغيل واتساب على هواتفهم.

وفقا للصحيفة فإنه يجب على جميع المستخدمين تحديث هواتفهم الذكية إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بهم، في حال لم تكن هواتفهم الخاصة بهم قيد التحديث التلقائي، حيث يمكن تحديث هواتف آيفون من خلال تحديث إصدار iOS من خلال القيام بالإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج. 

وفقًا لمركز مساعدة واتساب Whatsapp ، فسيحتاج مستخدمو هواتف آيفون إلىنظام التشغيل iOS 12 أو أحدث لمواصلة استخدام التطبيق، أو نظام Android 4.1 أو نظام تشغيلي أحدث في حال الاستمرار في استخدام التطبيق بالنسبة لهواتف أندرويد، حيث لن تتواء ميزات واتساب الجديدة مع مثل الأنظمة التشغيلية القديمة. 

WhatsApp الهواتف الذكية هواتف اندرويد هواتف آيفون ميزات واتسآب واتساب آيفون ايفون واندرويد مستخدمى آيفون نظام Android نظام التشغيل iOS نظام التشغيل iOS 12 تطبيق الدردشة نظام التشغيل Android iOS تشغيل واتساب ميزات واتسآب الجديدة واتسآب WhatsApp وقف واتساب إيقاف واتساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

حطمت زوجتك بجهلك.. تصريحات صادمة من والد حسام حبيب ضد ابنه

بكرة مطرة.. الأرصاد تعلن مفاجأة لـ عشاق الشتاء

حالتان لحرمان المطلقات من معاش الوالد بـ قانون المعاشات الجديد

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد 0-0 بالدوري الإنجليزي

مفيش أي خصوصية| حسام حبيب يعترف على شيرين عبد الوهاب

تهديد جديد من مرتضى منصور للانسحاب من السوبر.. تفاصيل

فرج عامر: كهرباء بالسوبر المصري في أبو ظبي

ترشيحاتنا

شوط أول سلبي بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية مباشر الآن 0-0 في الدوري الإسباني

قرار الإدارة | رد كشري التحرير على طرد عامل النظافة .. اعرف الحكاية

ضابط أمريكي متقاعد يكشف الطريقة الوحيدة لخسارة الجيش الأوكراني

واتساب يتوقف نهائيا على هذه الهواتف بعد ساعات .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرحانين بيه.. الشرطة البريطانية تستعين بـ "التوكتوك" لتأمين المواطنين

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه.. طريقة عمل أكلتين طعمهم لذيذ

سوري ولا عراقي.. قصة زواج محمد من ابنة حاكم كندي يهاجم اللاجئين| صور

أوعى تشتريها .. هذه العدسات اللاصقة تسبب العمى

فيديو

فسخ العقد في هذا الموعد .. تعديلات قانون الإيجار القديم |تغطية خاصة

شيرين استنجدت بيا.. حسام حبيب يتحدث عن الإدمان وعلاقته بالطلاق وحجم ثروته|فيديو

سب وتهديدات.. علاقة الموديل "حبيبة" بأزمة حسام حبيب مع شيرين

في اليوم العالمي للتأتأة.. ما هي أعراضه وطرق علاجه؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ