واتساب يتوقف نهائيا على هذه الهواتف بعد ساعات .. تفاصيل

يبدأ تطبيق الدردشة الأشهر واتساب WhatsApp وقف الدعم نهائيا عن عدد من الهواتف الذكية لمستخدمي آيفون وأندرويد، خلال الساعات القادمة، حيث لن يتمكن المستخدمون من الحصول على أى ميزات جديدة أو أى دعم فنى وتقني بدءا من بعد غد 24 أكتوبر.

وبحسب صحيفة The Economic Times فإن واتساب لن يعمل على أى هواتف لمستخدمي آيفون لاتزال تعمل بنظام التشغيل iOS 10 و iOS 11 ، والتي تدعمها حاليا هواتف iPhone 4 و iPhone 4S وiPhone 5 و كذلك iPhone 5C .

أما بالنسبة لهواتف أندرويد فلن يدعم واتساب الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أقل Android 4.1 ، حيث سيكون تثبيت نظام Android 4.1 أو نظام تشغيلي أحدث؛ ضرورة لتشغيل واتساب على هواتفهم.

وفقا للصحيفة فإنه يجب على جميع المستخدمين تحديث هواتفهم الذكية إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بهم، في حال لم تكن هواتفهم الخاصة بهم قيد التحديث التلقائي، حيث يمكن تحديث هواتف آيفون من خلال تحديث إصدار iOS من خلال القيام بالإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج.

وفقًا لمركز مساعدة واتساب Whatsapp ، فسيحتاج مستخدمو هواتف آيفون إلىنظام التشغيل iOS 12 أو أحدث لمواصلة استخدام التطبيق، أو نظام Android 4.1 أو نظام تشغيلي أحدث في حال الاستمرار في استخدام التطبيق بالنسبة لهواتف أندرويد، حيث لن تتواء ميزات واتساب الجديدة مع مثل الأنظمة التشغيلية القديمة.