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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

واتساب يتيح قريبا ميزة أفاتار avatar للمستخدمين

واتساب يتيح قريبا
واتساب يتيح قريبا ميزة أفاتار avatar للمستخدمين

يعمل تطبيق الدردشة الأشهر، واتساب WhatsApp على إصدار ميزة جديدة للمستخدمين،  حيث سيحصلون خلال الأيام المقبلة على خاصية Bitmoji  أو avatar الأفاتار التي تم إطلاقها سابقا في فيسبوك. 

وبحسب موقع The Verge فإن ميزة أفاتار والتي تعتبر صور رمزية تشبه نفس الملامح الرئيسية لشكل المستخدم، حيث يمكن للمستخدم تحديد درجة لون البشرة ، وشكل الشعر وطوله ولونه، ثم تحديد شكل الوجه وشكل الذقن، وشكل العيون، والرموش والحاجبين، وأيضا تخصيص بقية معالم الوجه والجسم، ثم شكل اللبس وإضافة الإكسسوارات. 

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وفقًا لتقرير صادر عن موقع WABetaInfo المتخصص في تتبع ميزات واتساب، يقدم واتساب دعمًا للصور الرمزية القابلة للتخصيص في أحدث إصدار 2.22.23.9 على هواتف أندرويد، ولكن لبعض المستخدمين المشتركين في الإصدار التجريبي من واتساب.
 

وكما هو الحال في تطبيقات ميتا الأخرى ، سيقوم واتساب بعد ذلك بإنشاء حزمة ملصقات مع الصورة الرمزية في أوضاع مختلفة ، والتي يمكن للمستخدمين استخدامها للتعبير عن نفسك عند مراسلة العائلة والأصدقاء.

 

وكانت شركة ميتا قد قدمت  لأول مرة ميزة الصور الرمزية على ماسنجر و فيسبوك  في عام 2019 قبل أن تصبح متاحة للاستخدام في التعليقات والقصص على فيسبوك في عام 2020، وفي العام الماضي ، قدمت الشركة تجديدا على الميزة، حيث بدأت في السماح للمستخدمين بإضافتها على قصص إنستجرام. 

 

 

 

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