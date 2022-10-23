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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل أكلة مشبعة ومغذية

10 جنيه
10 جنيه

يرغب كثيرون فى معرفة طريقة اقتصادية للحصول على وجبة غداء بـ 10 جنيه على أن تكون هذه الوجبة كافية لسد الجوع وفى نفس الوقت نفسه تمنح الجسم الطاقة والقوة والكافية.

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وفى ظل ارتفاع الأسعار، يلجأ الكثير من الأشخاص لتحمل تكلفة كبيرة لوجبة الغداء لا تقل عادة عن 25 جنيه ويبحث كثيرون عن أفكار جديدة تساعد فى توفير الميزانية واكتشاف أكلات يمكن تجهيزها بتكلفة لا تتعدى الـ 10 جنيه.

ونقدم لكم يوميا فى موقع صدى البلد الإخباري، مجموعة أفكار متنوعة لعمل أكلات اقتصادية منها وجبة الغداء بـ 10 جنيه وجبة عشاء بـ 5 جنيه تسد جوع فرد واحد.
تعد أجنحة الدجاج من الأكلات الاقتصادية المغذية وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ 10 جنيه فقط.

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ونقدم لكم طريقة عمل أجنحة دجاج بالفاصوليا الخضراء بتكلفة لا تزيد عن 10 جنيه للفرد الواحد، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكون تكلفة غداء الشخص الواحد أقل من 10 جنيه .
مكونات غداء رخيص 

كوب فاصوليا خضراء مقطعة 

حبة طماطم 

بصلة 

أجنحة دجاج 
طريقة عمل عشاء رخيص

حمرى الأجنحة فى زيت أو سممنة مع رشة ملح ثم ضيفي الماء واتركيها حتى تنضج 

اخفقي الطماطم فى الخلاط مع القليل من الماء ثم شوحى البصل مع فى القليل من الزيت ورشة ملح ضيفي عصير الطماطم واتركيها حتى تتسبك 

اسكبي اجنحة الدجاج بالشوربة على الطماطم  ثم ضعي الفاصوليا الخضراء واتركيها حتى تنضج 
 

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