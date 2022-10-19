إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل غداء غير تقليدي

يريد البعض فى معرفة كيفية إعداد وجبة غداء بـ 10 جنيه وأن تكون هذه الوجبة كافية لسد الجوع وفى نفس الوقت نفسه تمنح الجسم الطاقة والقوة لمواصلة العمل، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار.



و يضطرعدد كبير من الأفرد لتحمل تكلفة كبيرة لوجبة الغداء لا تقل عادة عن 25 جنيه ويبحث كثيرون عن أفكار جديدة تساعد فى توفير الميزانية واكتشاف أكلات يمكن تجهيزها بتكلفة لا تتعدى 10 جنيه.

ونعرض لكم يوميا فى موقع صدى البلد الإخباري عدة أفكار لـ أكلات اقتصادية لا تتعدى تكلفة وجبة الغداء فيها الـ 10 جنيه ووجبات رخيصة للعشاء لا تتعدى تكلفتها 5 جنيه تسد جوع فرد واحد.



يعد القلقاس من الأكلات الاقتصادية السريعة وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ 10 جنيه فقط.

ونقدم لكم طريقة عمل القلقاس الأخضر بتكلفة لا تزيد عن 10 جنيه للفرد الواحد، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكون تكلفة غداء الشخص الواحد أقل من 10 جنيه .

مكونات غداء رخيص

حبة قلقاس

شوربة أوماء وربع مكعب مرقة

أوراق كزبرة خضراء مجففة

ثوم مفروم

ملعقة سمن



طريقة عمل غداء رخيص:

- انقعي القلقاس في الماء الساخن والملح حتى يبرد الماء ثم صفيه واغسليه بالماء الفاتر ويتم تصفيته منه.

- اسلقي القلقاس في كمية من الماء على النار وافرمي السلق والكزبرة وضعي القلقاس على النار.

-فى وعاء اخر شوحى السمنة بها مع الثوم المفروم ثم ضعي 2 ملعقة من الكزبرة الجافة بعد طحنها ثم ضعى المكونات على القلقاس ويترك يغلي جيدا