إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل أكلة سهلة ومغذية

أصبح تجهيز وجبة عشاء بـ 5 جنيه أمرا فى غاية الصعوبة خاصة إذا كانت كافية للقضاء على الشعور بالجوع ومذاقها شهى بسبب ارتفاع الأسعار.

مما يدفع بعض الافراد لشراء الطعام بنقود كثيرة ولهذا تزداد الحاجة لاكتشاف طرق تساعد فى توفير الميزانية ومن بينها تجهيز وجبة العشاء بتكلفة لا تتجاوز الـ 5 جنيه .

ونعرض لكم فى موقع “صدى البلد” الإخبارى، بشكل متواصل عدة أفكار وجبات رخيصة للعشاء لا تزيد تكلفتها عن 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تتعدى تكلفتها 10 جنيه للغداء بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى مثل عزومة بـ 100 جنيه .



ويعد العدس البني من الأكلات الاقتصادية المشبعة ذات المذاق الشهى وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ 5 جنيه فقط.

ونقدم لكم طريقة عمل العدس البني بالصلصة بتكلفة لا تزيد عن 5 جنيه للفرد الواحد، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكون تكلفة عشاء الشخص الواحد أقل من 5 جنيه.

العدس بالطماطم

مكونات عشاء رخيص

العدس البني

حبة طماطم

بصلة

طريقة عمل عشاء رخيص