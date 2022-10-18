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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل أكلة سهلة ومغذية

5 جنيه
5 جنيه

أصبح تجهيز وجبة عشاء بـ 5 جنيه أمرا فى غاية الصعوبة خاصة إذا كانت كافية للقضاء على الشعور بالجوع ومذاقها شهى بسبب ارتفاع الأسعار.

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مما يدفع بعض الافراد لشراء الطعام بنقود كثيرة ولهذا تزداد الحاجة لاكتشاف طرق تساعد فى توفير الميزانية ومن بينها تجهيز وجبة العشاء بتكلفة لا تتجاوز الـ 5 جنيه .

ونعرض لكم فى موقع “صدى البلد” الإخبارى، بشكل متواصل عدة أفكار وجبات رخيصة للعشاء لا تزيد تكلفتها عن 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تتعدى تكلفتها 10 جنيه للغداء بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى مثل عزومة بـ 100 جنيه .

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ويعد العدس البني من الأكلات الاقتصادية المشبعة  ذات المذاق الشهى وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ 5 جنيه فقط.

ونقدم لكم طريقة عمل العدس البني بالصلصة بتكلفة لا تزيد عن 5 جنيه للفرد الواحد، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكون تكلفة عشاء الشخص الواحد أقل من 5 جنيه.

العدس بالطماطم
العدس بالطماطم

مكونات عشاء رخيص 

العدس البني

حبة طماطم 

بصلة 

طريقة عمل عشاء رخيص

  • شوحي البصل فى طاسة بها سمنة والقليل من الملح ثم ضيفي الطماطم المبشورة واتركيهم يغلوا جيدا
  • اغلى العدس فى القليل من الماء ثم صفيه ثم ضيفيه على الخليط السابق وقلبيه جيدا
5 جنيه وجبة عشاء طريقة عمل أكلة سهلة إزاي تتعشى بـ 5 جنيه إزاى تتعشى ارتفاع الأسعار أفكار وجبات رخيصة للعشاء وجبات رخيصة للعشاء

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