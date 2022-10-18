طريقة عمل كفتة بالصلصة والبطاطس بمذاق مميز

تعد الكفتة بالصلصة والبطاطس من الأكلات المغذية التى يمكن تحضيرها بتكلفة محدودة حيث يتم استخدام كمية قليلة من اللحم فى اعداد وجبة تكفي عدد كبير من الأفراد

نقدم لكم طريقة عمل الكفتة بالصلصة البطاطس من خلال وصفة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة .

مقادير الكفتة بالصلصة والبطاطس

نصف كيلو لحمة مفرومة ناعمة

نصف كيلو دقيق أرز

بصل مفروم

حزمة بقدونس مفروم

حزمة شبت مفروم

حزمة كزبرة مفرومة

نصف كيلو بطاطس مكعبات نصف تحمير

صلصة طماطم

ماء مغلي

ثوم شرائح

زيت

ملح

فلفل أسود



طريقة عمل الكفتة بالصلصة والبطاطس



في كبة كهربائية افرمي جميع مكونات الكفتة جيدا ثم شكلي الكفتة وتقلى في زيت غزير وساخن ثم تضاف إلى الصلصة

الصلصة

في طاسة بها ملعقة من الزيت مع الثوم في حلة على النار ثم يضاف الملح والفلفل الأسود والصلصة وعصير الطماطم وقليل من الماء الساخن و تضاف البطاطس وتنتظري حتى النضج و تقدم الكفتة بالصلصة والبطاطس.