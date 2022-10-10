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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو أنت فى الشغل .. إزاى تفطر بـ 5 جنيه من غير طبخ ولا تحضير

إزاى تفطر بـ 5 جنيه
إزاى تفطر بـ 5 جنيه

بات فى الوقت الراهن شراء وجبة إفطار  بـ 5 جنيه أمر شبه مستحيل خاصة إذا كان يكفي لسد الشعور بالجوع وفى نفس الوقت يمنح الجسم الطاقة والعناصر الغذائية الأساسية.

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ونتيجة لارتفاع الأسعار يضطر الأفراد لدفع أموال كثيرة لشراء طعام يمنحهم الشعور بالشبع لذا تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية فى شراء الطعام وإعداد وجبة إفطار بتكلفة لا تتجاوز 5 جنيه.

ونعرض لكم يوميا فى موقع “صدى البلد” مجموعة وجبات رخيصة للإفطار لا تتعدى تكلفتها 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تزيد تكلفتها على 10 جنيهات لوجبة الغداء، بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى مثل أفكار لانش بوكس رخيصة ووجبة إفطار اقتصادية .

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وتعد الجبنة من أكثر الأكلات الاقتصادية المناسبة لوجبة الإفطار تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن تحضير وجبة إفطار رخيصة بـ 5 جنيه فقط

ونقدم لكم اليوم فكرة لتجهيز وجبة إفطار رخيص ومغذية بتكلفة لا تزيد على 5 جنيه للفرد الواحد البالغ.

جبنة-مثلثات
جبنة-مثلثات
حلاوة
حلاوة


مكونات فطار رخيص

2 مثلث جبنة 

بار حلاوة طحينية صغير

خبز

ويتم تحضير كل منهم على حدة كسندوتشات 

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