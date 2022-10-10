لو أنت فى الشغل .. إزاى تفطر بـ 5 جنيه من غير طبخ ولا تحضير

بات فى الوقت الراهن شراء وجبة إفطار بـ 5 جنيه أمر شبه مستحيل خاصة إذا كان يكفي لسد الشعور بالجوع وفى نفس الوقت يمنح الجسم الطاقة والعناصر الغذائية الأساسية.

ونتيجة لارتفاع الأسعار يضطر الأفراد لدفع أموال كثيرة لشراء طعام يمنحهم الشعور بالشبع لذا تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية فى شراء الطعام وإعداد وجبة إفطار بتكلفة لا تتجاوز 5 جنيه.

ونعرض لكم يوميا فى موقع “صدى البلد” مجموعة وجبات رخيصة للإفطار لا تتعدى تكلفتها 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تزيد تكلفتها على 10 جنيهات لوجبة الغداء، بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى مثل أفكار لانش بوكس رخيصة ووجبة إفطار اقتصادية .



وتعد الجبنة من أكثر الأكلات الاقتصادية المناسبة لوجبة الإفطار تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن تحضير وجبة إفطار رخيصة بـ 5 جنيه فقط

ونقدم لكم اليوم فكرة لتجهيز وجبة إفطار رخيص ومغذية بتكلفة لا تزيد على 5 جنيه للفرد الواحد البالغ.

جبنة-مثلثات حلاوة



مكونات فطار رخيص

2 مثلث جبنة

بار حلاوة طحينية صغير

خبز

ويتم تحضير كل منهم على حدة كسندوتشات