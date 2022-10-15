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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة جديدة بالبيض

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه
إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة جديدة بالبيض

 يصعب فى الوقت الراهن شراء وجبة عشاء مغذية بتكلفة 5 جنيه تكفي للقضاء على الشعور بالجوع، وفى نفس الوقت تمنح الجسم طاقة كبيرة ومذاقها لذيذ.

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يضطر الفرد لدفع أموال كثيرة فى شراء الطعام  ومن ثم تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية والأطعمة التى يمكن إعدادها فى وجبة العشاء بتكلفة لا تتعدى 5 جنيه.

ونقدم لكم فى موقع “صدى البلد” الإخبارى،بشكل يومي، و أفكار أكلات اقتصادية مثل وجبات رخيصة للعشاء لا تزيد تكلفتها عن 5 جنيه للفرد الواحد ووجبات غداء لا تزيد تكلفتها عن الـ 10 جنيه للغداء بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى.

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ويعد البيض والفول المدشوش من الأكلات الاقتصادية فهى وجبة متكاملة وذات مذاق شهى وسهلة التحضير وفى نفس الوقت تساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ  5 جنيه فقط.

ونقدم لكم طريقة عمل فول مدشوش بالبيض بتكلفة لا تزيد عن 5 جنيه للفرد الواحد، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكون تكلفة عشاء الشخص الواحد أقل من 5 جنيه.

فول مدشوش بالبيض
فول مدشوش بالبيض


مكونات عشاء رخيص:

بيضة

حبة فلفل أخضر

بقدونس مفروم

2 -3 ملاعق فول مدشوش

طريقة عمل عشاء رخيص

  • شوحي الفول المدشوش مع الفلفل والملح فى طاسة صغيرة واتركيه حتى يغلي ثم ضيفي القليل من الماء واتركيهم حتى يصبح الفول طريا ثم اهرسيه بالمعلقة .
  • أضيفي الزيت أو السمن على الفول وقلبيه ثم ضعي البيضة وقلبي جيدا ثم أضيفي البقدونس المفروم وقلبيهم مرة أخرى حتى النضج .
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