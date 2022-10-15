إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة جديدة بالبيض

يصعب فى الوقت الراهن شراء وجبة عشاء مغذية بتكلفة 5 جنيه تكفي للقضاء على الشعور بالجوع، وفى نفس الوقت تمنح الجسم طاقة كبيرة ومذاقها لذيذ.

يضطر الفرد لدفع أموال كثيرة فى شراء الطعام ومن ثم تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية والأطعمة التى يمكن إعدادها فى وجبة العشاء بتكلفة لا تتعدى 5 جنيه.

ونقدم لكم فى موقع “صدى البلد” الإخبارى،بشكل يومي، و أفكار أكلات اقتصادية مثل وجبات رخيصة للعشاء لا تزيد تكلفتها عن 5 جنيه للفرد الواحد ووجبات غداء لا تزيد تكلفتها عن الـ 10 جنيه للغداء بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى.

ويعد البيض والفول المدشوش من الأكلات الاقتصادية فهى وجبة متكاملة وذات مذاق شهى وسهلة التحضير وفى نفس الوقت تساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ 5 جنيه فقط.

ونقدم لكم طريقة عمل فول مدشوش بالبيض بتكلفة لا تزيد عن 5 جنيه للفرد الواحد، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكون تكلفة عشاء الشخص الواحد أقل من 5 جنيه.

فول مدشوش بالبيض



مكونات عشاء رخيص:

بيضة

حبة فلفل أخضر

بقدونس مفروم

2 -3 ملاعق فول مدشوش

طريقة عمل عشاء رخيص