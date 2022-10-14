ازاى تتغدى بـ 10 جنيه .. أكلة سريعة ومغذية

قد لا يصدق البعض أن بإمكانه إعداد وجبة غداء بـ 10 جنيه وأن تكون هذه الوجبة كافية لسد الجوع وفى نفس الوقت نفسه تمنح الجسم الطاقة والقوة الكافية لمواصلة العمل، خصوصا مع ارتفاع الاسعار.

و يضطر عدد كبير من الأشخاص لتحمل تكلفة عالية بعض الشي للحصول وجبة الغداء والتي تتجاوز فى أسوأ الأحول 25 جنيها للشعور بالشبع وبالتالي يبحث كثيرين عن طرق جديدة تساعد فى توفير الميزانية واكتشاف أكلات يمكن تناولها بتكلفة لا تتعدى 10 جنيه.

ونقدم لكم يوميا فى موقع صدى البلد الإخباري أكلات اقتصادية لا تتعدى تكلفتها الـ 10 جنيهات للغداء ووجبات رخيصة للعشاء لاتتعدى تكلفتها 5 جنيهات للفرد الواحد.



يعد لسان العصفور بالعدس من الأكلات الاقتصادية وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ 10 جنيه فقط.

ونقدم لكم طريقة عمل لسان عصفور بالعدس بتكلفة لا تزيد عن 10 جنيه للفرد الواحد، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكون تكلفة غداء الشخص الواحد أقل من 10 جنيه.

لسان-عصفور-بالعدس



مقادير لسان عصفور بالعدس:

لسان عصفور

عدس منقوع

ملح

فلفل أسود

زيت

طماطم مبشورة

بصل

ثوم

طريقة عمل لسان عصفور بالعدس:

* في طاسة بها زيت على النار شوحي لسان العصفور ثم لطفى النار واتركيه جانبا.

في إناء آخر به زيت شوحي العدس مع البصل والملح والفلفل الأسود ثم ضعي الثوم ثم ضيفي الطماطم المبشورة.

* اتركي الطماطم قليلا ثم ضعي عليها لسان العصفور وقلبيهم جيدا وقدميها مزينة بالفلفل الأخضر أو شرائح الخيار.

