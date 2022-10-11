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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أقوى طرق علاج الصداع النصفي المنزلية .. تعرف عليها

الصداع النصفي
الصداع النصفي

يعد الصداع النصفى من أكثر المشكلات الصحية الشائعة وتجعل الإنسان عاجزا عن ممارسة حياته بشكل طبيعي وغير قادر على مواصلة العمل. 

 من المهم معرفة طرق طبيعية تساعد فى علاج الصداع النصفى بشكل سريع حتى يتمكن الإنسان من الاستمرار فى ممارسة حياته بشكل طبيعى.

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نعرض لكم طرق علاج الصداع النصفي فى المنزل وفقا لما جا فى موقع “ 
insider ” :

1.المغنيسيوم 
يمكن أن تساعد إضافة مكمل المغنيسيوم إلى نظامك الغذائي ، بجرعات من 400 إلى 500 ملليجرام يوميًا ، في منع الصداع النصفي وفقًا لمؤسسة الصداع النصفي الأمريكية . 


فيتامين ب 2
وجدت دراسة صغيرة أجريت عام 2015 أن 400 ملليجرام من فيتامين B2 يوميًا قللت من تواتر وشدة الصداع النصفي مع الحد الأدنى من الآثار الجانبية مقارنة بفالبروات الصوديوم .


الكافيين 
وجدت بعض الدراسات أن الكافيين قد يساعد في علاج الصداع النصفي ، ومع ذلك  وجدت مراجعة أجريت عام 2019 أن تناول الكافيين المزمن يبدو أنه يزيد من فرصة الإصابة بالصداع النصفي - على وجه الخصوص ، توصي كليفلاند كلينيك بتحديد نفسك إلى 150 إلى 200 ملليجرام من الكافيين يوميًا.


 العلاجات الساخنة أو الباردة
يمكن أن يساعد استخدام الحرارة أو البرودة في تخفيف الصداع النصفي ، وفقًا لمايو كلينك .

عند تطبيقه في بداية الصداع النصفي ، فإن التفاف الرقبة المتجمد يقلل بشكل كبير من الألم ، وفقًا لدراسة صغيرة أجريت عام 2013  وقد يساعد وضع وسادة تدفئة على رأسك أو رقبتك على إرخاء عضلاتك ، مما قد يخفف التوتر والصداع النصفي نفسه.


ممارسة اليوجا 
قد تعمل إضافة اليوجا إلى جانب العديد من العلاجات الطبيعية الأخرى على تقليل وتيرة الصداع النصفي ومدته وشدته ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2015 .

تجنب الضوء
نظرًا لأن الصداع النصفي يزيد من الحساسية للضوء والصوت ، توصي Mayo Clinic بالاسترخاء في غرفة مظلمة وهادئة. حاول النوم إذا استطعت.

 ممارسة الرياضة بانتظام  
يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة بانتظام في تقليل مخاطر الإصابة بالصداع النصفي عن طريق تقليل القلق والاكتئاب والسمنة ، وفقًا لمايو كلينك  لكن استشر طبيبك لمعرفة أنواع التمارين التي يوصون بها وكم مرة.

مزيد من النوم 
النوم الجيد ضروري إذا كنت تعاني من الصداع النصفي ، لأن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى نوبة.

جودة النوم الجيدة تأتي مع الذهاب للنوم في نفس الوقت كل ليلة ، والاستيقاظ في نفس الوقت كل صباح ، والحصول على مكان هادئ ومريح للنوم.

زيت النعناع
وجدت دراسة أجريت عام 2010 أن المنثول الموجود في النعناع هو علاج آمن وفعال للصداع النصفي بدون هالة. ضعه على الجبهة والمعابد عند أول علامة للصداع النصفي.

الميلاتونين
الميلاتونين هو هرمون يساعد في إيقاع الساعة البيولوجية لديك مما يجعلك تشعر بالتعب في الليل وأكثر يقظة أثناء النهار.

وجدت دراسة أجريت عام 2010 أن مرضى الصداع النصفي لديهم مستويات منخفضة بشكل غير طبيعي من الميلاتونين. يقترح البحث أن تناول مكمل الميلاتونين - ما يصل إلى 3 ملج يوميًا - يمكن أن يساعد في علاج الصداع النصفي.

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