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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير عاجل للأمهات.. ترند قاتل منتشر بالمدارس بسبب التيك توك

ترند قاتل Blackout
ترند قاتل Blackout

اعتاد الكثير من الأطفال والشباب فى الفترة الأخيرة على تقليد أى ترند التيك توك بهدف الانتشار على السوشيال وتحقيق مشاهدات عالية.

ولكن مع الأسف فى بعض الأحيان يكن تقليد تريند التيك توك مجرد تقليد أعمى دون وعى أو إدراك من الطفل أو الشاب لذا ينصح دائما بمتابعة الأهل.

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ولكن انتشر مؤخرا ترند قاتل على تطبيق التيك توك  Blackout وليس مجرد شئ يرسخ لعادة خاطئة، والترند القاتل عبارة عن تحدى جديد بحيث يقوم شخص بالضغط على شخص آخر بقوة فى منطقة الرقبة حتى يفقد الوعى.

والأخطر فى الترند القاتل أنه ينتشر بين الأطفال والمراهقين الذين لا يستطيعون أن يتصرفوا بحكمة عند خسارة الشخص الأخر وفقدانه للوعى مما ينذر بكارثة حقيقة.

وعلقت الدكتورة هبة بركة، أخصائى أمراض الباطنة على إحدى تحديات ترند التيك توك الجديد  Blackout، قائلة إن البنت التى خسرت فى التحدى حصل لها hyperventilation syncope أو كانت في بدايته وهو يحدث عند تنفس أحد بسرعة بمعدل أكبر من الطبيعي، وينخفض معدل carbon dioxide  وهذا يؤدي إلى حدوث انقباض أو ضيق في الأوعية الدموية التى تغذي المخ وعند عدم وصول أكسجين للمخ يبدأ الشخص يفقد الوعي تدريجياً .

أول الأعراض هي دوخة وتنميل في الأطراف، ولو كان معدل التنفس سريع جدا ممكن توصل لإغماء بل ويمكن أن تسبب الوفاة لذا يجب السيطرة على ترند التيك توك الجديد  Blackout

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