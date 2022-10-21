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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاى تتغدى بـ 10 جنيهات.. طريقة عمل أكلتين مغذيتين

إزاى تتغدى بـ 10
إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل أكلتين مغذيتين

يرغب كثيرون فى معرفة طرق إعداد وجبة غداء اقتصادية بـ 10 جنيه وأن تكون هذه الوجبة كافية لسد الجوع وفى نفس الوقت نفسه تمنح الجسم الطاقة والقوة لمواصلة العمل.

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و فى ظل ارتفاع الأسعار، يضطرعدد كبير من الأفراد لتحمل تكلفة كبيرة لوجبة الغداء لا تقل عادة عن 25 جنيه ويبحث كثيرون عن أفكار جديدة تساعد فى توفير الميزانية واكتشاف أكلات يمكن تجهيزها بتكلفة لا تتعدى 10 جنيه.

ونعرض لكم يوميا فى موقع صدى البلد الإخباري عدة أفكار سهلة لعمل  أكلات اقتصادية لا تتعدى تكلفة وجبة الغداء فيها الـ 10 جنيه  ووجبات رخيصة للعشاء لا تتعدى الـ 5 جنيه تسد جوع فرد واحد.
 

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تعد الفاصوليا الخضراء من الأكلات الاقتصادية المغذية وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ 10 جنيه فقط.

ونقدم لكم طريقة عمل الفاصوليا الخضراء مع الأرز بتكلفة لا تزيد عن 10 جنيه للفرد الواحد، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكون تكلفة غداء الشخص الواحد أقل من 10 جنيه .

فاصوليا خضراء
فاصوليا خضراء
ارز
ارز


مكونات غداء رخيص
كوب فاصوليا خضراء مقطعة 
حبة طماطم
بصلة 
ملعقة سمنة 
أرز  

طريقة عمل غداء رخيص:
شوحى الأرز فى القليل من الزيت ثم ضيفي الماء والملح واتركيه حتى الغليان 
شوحى البصل فى القليل من السمنة مع رشة ملح واخفقى الطماطم فى الخلاط مع القليل من الماء ثم ضيفي عصير الطماطم على البصل وضعي معه الفاصوليا الخضراء وانتظرى حتى النضج.
 

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