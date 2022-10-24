عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل: توقيع عقد إدارة وتشغيل قطارات النوم مع شركة للتغذية والخدمات

مراسم التوقيع
مراسم التوقيع

شهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل وثيقة الشروط الخاصة بعقد إدارة وتشغيل قطارات النوم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية للتغذية والخدمات “ابيلا مصر” بهدف تقديم مستويات خدمة متميزة لجمهور الركاب خاصة مع تزايد حجم الطلب على استخدام قطارات النوم من قبل المواطنين والسائحين الأجانب.

وأوضح الوزير أن هذا التوقيع يمثل انطلاقة هامة لدخول القطاع الخاص في مجال الإدارة والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد، بهدف المساهمة في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة، وبما يعود على رفع مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وكذلك الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم موارده، كما ستنعكس هذه المنظومة الجديدة إيجابيا على العاملين بالسكة الحديد في كافة النواحي الفنية والصحية والاجتماعية بما يخلق بيئة عمل ملائمة تزيد من الانتاجية ومستوى الخدمة المقدمة.

وأضاف أن مدة العقد تبلغ 15 عاماً، وروعي في بنود العقد ألا يقل عدد العمالة بشركة التشغيل والإدارة عن 90% من عمال شركة عربات النوم الحالية، لافتا إلى أن إجمالي عدد عربات النوم الحالية 101 عربة بالإضافة إلى 20 عربة نادي مكيفة.

وأشار إلى أن الوزارة قد وضعت خطة لدعم هذا الأسطول، تمثلت في توقيع عقد بين هيئة السكك الحديدية وشركة تالجو الإسبانية لتوريد 7 قطارات نوم يتكون كل قطار من 18 عربة (1 عربة قوي + 1 عربة بوفيه + 1 عربة نادي + 5 عربات اولي فاخرة + 7 عربات ثانية فاخر)، مشيرا إلى أن العقد يتضمن أيضا قيام المشغل بإعداد خطة لضمان الجودة خلال مرحلة التطوير التي سيقوم بها المشغل خلال فترة إدارته وتشغيله لأسطول قطارات عربات النوم .

IMG-20221024-WA0025
IMG-20221024-WA0025
IMG-20221024-WA0024
IMG-20221024-WA0024
IMG-20221024-WA0023
IMG-20221024-WA0023
IMG-20221024-WA0026
IMG-20221024-WA0026
IMG-20221024-WA0027
IMG-20221024-WA0027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرض عضوي| حلمي بكر يفجر مفاجأة عن سبب طلاق شيرين من والد ابنتيها

17 مليون دولار| نوال الزغبي: الحمد لله رصيدي بقى صفر بالبنوك

الشهود يكشفون المستور.. لماذا أجبرت "أستاذة الجامعة" إبنها على التسول ؟

بعد انفصالهما بسبب المرض.. شاهد| صور جمعت شيرين عبدالوهاب مع والد ابنتيها

انهيار سقالات إنشائية من كوبري بمحيط مترو فيصل |شاهد

الكيلو بـ27 جنيها| مفاجأة قوية في أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة لحل أزمة الأعلاف

أحدهما معشوق الجماهير.. نجم الزمالك ينتقل إلى ناد درجة رابعة | والثاني في الطريق

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

ترشيحاتنا

شركة مساهمة لإنشاء وتشغيل قطار كهربائي بين مينائي غرب بورسعيد وأبوقير

وزير الري: مصر من أكبر الدول استيرادا للقمح بسبب المياه

النادي مطالب بدفع 5 ملايين يورو.. عبدالرزاق حمدالله يكسب قضيته ضد النصر السعودي

استدرجها وخلص عليها.. القصة الكاملة لمقتل طفلة على يد زوجها أمام أولادهما بالبحيرة

المؤتمر الاقتصادي 2022.. هل ينقذ مؤشر الجنيه المصري العملة المحلية من التراجع؟

وزير التربية والتعليم: نعمل على التوسع في المدارس الحكومية الدولية لمنع الاحتكار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالهما بسبب المرض.. شاهد| صور جمعت شيرين عبدالوهاب مع والد ابنتيها

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ سالي عبد السلام| شاهد

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن عصير البرتقال| لن تتوقعها

ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان أنيق.. شاهد

فيديو

خلي بالك من التصوير .. السبحة والجلباب أبرز مشاهد محاكمة عريس الإسماعيلية

إدوارد لـ صدى البلد : هتشوفوا شغل جامد في "حضرة العمدة"

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

تغطية خاصة لـ أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ