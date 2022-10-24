وزير النقل: توقيع عقد إدارة وتشغيل قطارات النوم مع شركة للتغذية والخدمات

شهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل وثيقة الشروط الخاصة بعقد إدارة وتشغيل قطارات النوم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية للتغذية والخدمات “ابيلا مصر” بهدف تقديم مستويات خدمة متميزة لجمهور الركاب خاصة مع تزايد حجم الطلب على استخدام قطارات النوم من قبل المواطنين والسائحين الأجانب.

وأوضح الوزير أن هذا التوقيع يمثل انطلاقة هامة لدخول القطاع الخاص في مجال الإدارة والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد، بهدف المساهمة في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة، وبما يعود على رفع مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وكذلك الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم موارده، كما ستنعكس هذه المنظومة الجديدة إيجابيا على العاملين بالسكة الحديد في كافة النواحي الفنية والصحية والاجتماعية بما يخلق بيئة عمل ملائمة تزيد من الانتاجية ومستوى الخدمة المقدمة.

وأضاف أن مدة العقد تبلغ 15 عاماً، وروعي في بنود العقد ألا يقل عدد العمالة بشركة التشغيل والإدارة عن 90% من عمال شركة عربات النوم الحالية، لافتا إلى أن إجمالي عدد عربات النوم الحالية 101 عربة بالإضافة إلى 20 عربة نادي مكيفة.

وأشار إلى أن الوزارة قد وضعت خطة لدعم هذا الأسطول، تمثلت في توقيع عقد بين هيئة السكك الحديدية وشركة تالجو الإسبانية لتوريد 7 قطارات نوم يتكون كل قطار من 18 عربة (1 عربة قوي + 1 عربة بوفيه + 1 عربة نادي + 5 عربات اولي فاخرة + 7 عربات ثانية فاخر)، مشيرا إلى أن العقد يتضمن أيضا قيام المشغل بإعداد خطة لضمان الجودة خلال مرحلة التطوير التي سيقوم بها المشغل خلال فترة إدارته وتشغيله لأسطول قطارات عربات النوم .

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