فرج عامر يكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك في السوبر

كشف فرج عامر رئيس نادى سموحة السابق، عن هوية طاقم حكام مباراة السوبر المحلي بين الاهلي والزمالك والمقرر اقامتها بالإمارات.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك :"طاقم تحكيم كاس السوبر المصري في أبو ظبي، إسباني دولي من أوله لآخرة، وناس حكمت في بطولة أوروبا"

IMG_٢٠٢٢١٠٢٤_٢٣٥٤٠٨

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك يوم 28 أكتوبر الجاري، في إطار نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، في الفوز على نظيره أسوان في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.