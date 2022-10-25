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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البنك المركزي: حلول جذرية لكل مشاكل القطاع الصناعي قريبا

جمال نجم، نائب محافظ
جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري: “ندعم الصناعة وجميعنا مدركون حجم المشاكل الموجودة فى القطاع الصناعي، ولكننا نحاول أن نجد حلولا”.

وأضاف “نجم” خلال كلمته بجلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع ضمن فعاليات المؤتمر الإقتصادي مصر 2022، أنه فى القريب العاجل سيكون هناك حلول جذرية لكل المشاكل التي يعاني منها قطاع الصناعة.

وفي سياق متصل، قال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، إنه كان جزءا من مبادرة رئاسية يطلق عليها ابدأ، وكان الغرض منها إحلال الواردات والأعمال وتطوير الصناعة.

وأضاف : “اكتشفت بالتعامل المباشر وإحتكاكي بالصناعة أن التجارة أسهل بكثير والصناعة صعبة وتحتاج إلى جهد”.

وتابع أن الشيء الإيجابي الذى خرج من الأزمة التي يمر بها العالم ومنها مصر، هو التركيز على الصناعة فى الدولة والقطاع الخاص.

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