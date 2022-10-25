المؤتمر: الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى قادرة علي تخطي جميع العقبات والمشكلات

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المؤتمر الختامي لفعاليات المؤتمر الاقتصادي، اتسمت بالشفافية والمكاشفة المعهودة له في الوقوف على المشكلات، كما أنها عكست الإرادة الجادة في التجاوب مع ما انتهت إليه جلسات المؤتمر و حرص الرئيس على تحقيقها بما يمثل الدعائم والركائز لمسار الإصلاح.

وأشار إلى أن عقد المؤتمر الاقتصادي سنويا يمثل نقطة ارتكاز تستند عليها الدولة من اجل بناء مستقبل افضل، مؤكدا ان مصر بكافة كوادرها ومؤسساتها وقيادتها السياسية تعمل من اجل دعم المواطن وتخفيف عنه اعباء الحياة من خلال جذب استثمارات جديدة وتشجيع مستثمرين جدد لدخول السوق المصري بما يخلق حالة من الثقة في اقتصاد الدولة وتوفير المناخ الآمن في الاستثمار وإزالة كافة العقبات التي تقف في وجه اي جهود تبذل من اجل الخروج من المأزق الراهن الناجم عن تداعيات وازمات عالمية بما يساهم في الارتقاء بالاقتصاد المصري.

وأشاد فرحات بالتوصيات الناتجة عن المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 خاصة المرتبطة بعملية توطين الصناعة، بالإضافة إلي فتح الباب لمشاركة القطاع الخاص وهو ما سيعمل علي دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة معدل النمو الاقتصادى خلال المرحلة القادمة مضيفا الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى تستطيع تخطي كافة العقبات والمشكلات التي تواجه الدولة في ظل الأزمات العالمية.