رائد المناخ للرئاسة: السيسى يؤكد اهتمام الدولة بالعمل الجاد للقضاء على الفقر|فيديو

أكد الدكتور محمود محيي الدين ، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمرات أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، إن الدولة المصرية تسير على قدم وساق للعمل على مكافحة أثر التغيرات المناخية بالعالم .

وأشار الدكتور محمود محي الدين ، خلال لقائه لـ برنامج “ الحياة اليوم ” ، والمذاع على فضائية الحياة ، إلى أن هناك أهمية المشاركة مع القطاع الخاص لتطوير البنية الأساسية ، وهو أمر مهم خاصة مع تراجع النمو العالمي .

تجربة الصين في القضاء على الفقر

وأوضح ، أن الصين أعلنت السنوات الماضية عن خلوها من الفقر، وهذا الإنجاز حدث من خلال تطوير الكفاءات البشرية لديهم وتوسيع دائرة ومناخ الصناعة.

ونوه “ محي الدين ” : الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد اهتمام الدولة بالعمل الجاد للقضاء على الفقر داخل المجتمع .

وأكمل ، أنه لابد من البدء في مشروعات جديدة تمهد للإنتاج الزراعي ، والإنتاج الصناعي ، بمشاركة القطاع الخاص .

