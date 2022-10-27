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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 علامات "خفية'' للسكتة الدماغية.. غالبا ما يتجاهلها الناس!

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية

تعتبر  السكتة الدماغية حالة طبية طارئة تتطلب التعرف السريع على الأعراض والعلاج الفوري.

وتحدث السكتة الدماغية عندما تبدأ خلايا الدماغ في الموت بسبب نقص أو انقطاع إمداد المخ بالدم.

وإليك بعض العلامات الشائعة للسكتة الدماغية لدى كل من الرجال والنساء هي كالتالى وفقا لموقع timesofindia:

ضعف وتنميل

إذا اشتكى المريض من ضعف مفاجئ فلا تستخف به. وخاصة إذا تجاوزت الأعراض التنميل في جانب واحد من الوجه أو في إحدى الساقين أو الذراع.

فقدان البصر

على الجانب الآخر فقدان البصر أو تنسيق اليد والعين.. غالبًا ما يرتبط فقدان البصر العشوائي بالسكتة الدماغية. القوة المنخفضة، ضعف التنسيق بين اليد والعين ، الشعور بعدم الإحساس أو الإحساس بضعف شديد، عدم القدرة على الكلام ، أو العثور على مشكلة في فهم الاتجاهات أو الكلام هي علامة أخرى مقلقة للسكتة الدماغية. 

فقدان التوازن

إذا سقط المريض فجأة أو تعثر بسبب فقدان التوازن، فقد يكون هناك خطأ ما يحدث. السقوط غير المبرر مع الغثيان والقيء والحمى أعراض كلها تشير إلى مشكلة في القلب والأوعية الدموية. وقد يعاني بعض المرضى من الفواق أو يواجهون صعوبة في البلع قبل السكتة الدماغية مباشرة.

صداع شديد

لا ينبغي تجاهل الصداع. إذا بدأ رأسك يؤلمك فجأة أو كنت تعاني من صداع عنقودي حاد دون أي سبب آخر في الأفق، فاطلب المساعدة من شخص من حولك. ويخرج معظم المرضى بسرعة متبوعة بشكوى من صداع شديد. ولا ينبغي تجاهل الإغماء لفترة وجيزة أو ملاحظة الدوخة.

السكتة الدماغية فقدان البصر فقدان التوازن صداع شديد عدم القدرة على الكلام

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