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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر : سعيد بمواجهة الزمالك .. والجماهير سلاح الأهلي لحصد لقب السوبر

كولر
كولر

أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن تعاقدات فريقه الصيفية جاءت بعد دراسة.

وتابع كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد الزمالك في كأس السوبر المصري: "تعاقدت مع الأهلي قبل غلق باب القيد بأيام قليلة".

وأضاف المدرب السويسري: "لم أوافق علي التعاقد مع أي لاعب لمجرد إبرام تعاقدات، وفضلت دراسة فريقي وتأجيل الصفقات للشتاء".

وواصل: "سعيد جدًا لأننا سوف نواجه الزمالك، خاصةً أنه منافس قوي ومتصدر ترتيب الدوري معنا".

واختتم السويسري: "سعادتي أيضًا تأتي بسبب خوض اللقاء وسط حضور الجماهير، وأتمنى أن يكون هذا دافع قوي لنا لتحقيق اللقب".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره الزمالك، على لقب بطولة كأس السوبر المصري، مساء غدٍ الجمعة على ملعب هزاع بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

يتم نقل السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.

النادي الأهلي مارسيل كولر كأس السوبر المصري

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