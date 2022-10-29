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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب الإصلاح والنهضة : مصر تمتلك مقومات رائعة لاستهداف الاستثمار الأجنبي

هشام عبد العزيز،
هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة

شارك اليوم هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في جلسات اليوم الافتتاحي لفعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية بمناسبة مرور ١٠٠عام على تأسيس اتحاد الاتحاد، بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء مع مشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين والمصنعين.

وأعرب عبد العزيز عن سعادته بتنظيم ملتقى خاص بالصناعة تأكيدا على رؤية واهتمام القيادة السياسية بملف توطين الصناعة لكونها قاطرة التنمية لأي بلد، مؤكدا على امتلاك مصر مقومات رائعة لاستهداف الاستثمار الأجنبي مثل أسعار الطاقة والعمالة والموقع الجغرافي.

وأشاد رئيس حزب الإصلاح والنهضة بتنوع المشاركين في الملتقى من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضـاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورؤساء وأعضاء الغرف الصناعية، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضـاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

رئيس حزب الإصلاح والنهضة الملتقي والمعرض الدولي الأول للصناعة اتحاد الصناعات المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي المصنعين

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