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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهير رمزي تحتفل بعيد ميلاد زوجها برسالة رومانسية.. صور

سهير رمزي وزوجها
سهير رمزي وزوجها

 


احتفلت الفنانة سهير رمزي بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال علاء الشربيني، وذلك عبر موقع تبادل الصور  والفيديوهات "إنستجرام"


وظهرت سهير رمزي برفقة زوجها وعلقت "علاء حبيبى كل سنة وأنت اطيب قلب ، وأحن قلب ، واجمل قلب فى الدنيا كلها ،، وربنا يخليك لينا يا نوارة العيلة ،،وسنة جديدة وسعيدة ان شاء الله"


 

وتعد الفنانة سهير رمزي واحدة من أيقونات السينما المصرية، ولدت في الثالث من مارس عام 1950، اعتزلت الفن وارتدت الحجاب، ثم عادت وتخلت عنه منذ فترة.


يذكر أن آخر أعمال سهير رمزي مسلسل "القاتل الذي أحبني"، وهو بطولة هاني رمزي، محمد جمعة، أحمد فؤاد سليم، رانيا منصور، دنيا ماهر، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أشرف سالم وإخراج عمرو عابدين، وعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية وتكون من 30 حلقة، ودارت أحداثه في إطار درامي كوميدي.

 

وشاركت عام 2017  فى مسلسل "قصر العشاق" من بطولة فاروق الفيشاوي وبوسي وعزت العلايلي ورانيا فريد شوقي وكمال أبو رية من تأليف محمد الحناوي وإخراج أحمد صقر وذلك بعد انقطاع عن التمثيل دام أكثر من 11 عام بعد أخر عمل تليفزيوني لها عام 2006 في مسلسل "حبيب الروح".

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IMG_٢٠٢٢١٠٣٠_١٧٠٨٣٤
الفنانة سهير رمزي اعمال سهير رمزي برسالة رومانسية علاء الشربيني عيد ميلاد زوجها تحتفل بعيد ميلاد برفقة زوجها

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