تفعيل منصة أنا المعلم .. خصومات وكوبونات للمدرسين لأول مرة في مصر

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال شهر نوفمبر الجاري ، إطلاق وتفعيل منصة أنا المعلم ، وهي عبارة عن برنامج تطلقه الوزارة لتمييز كل المعلمين يشارك فيه شبكة من تجار مصر .

وينقسم منصة انا المعلم إلى شقين ، شق يقدم سوق للخصومات ويوفر للمدرسين الوصول إلى سوق يضم المئات من العلامات التجارية التي توفر نسب خصم مميزة تقديرا للمعلمين ، وشق ثاني خاص بكوبونات الشراء وهي كوبونات بقيمة مالية تمنح للمعلمين وفق مؤشرات اداء محددة مسبقا يمكنهم بهذه الكوبونات شراء السلع والخدمات من العلامات التجارية المفضلة لديهم

ويضم سوق الخصومات عروضا للعديد من العلامات التجارية التي تمنح خصومات مميزة لمعلمي مصر تقديرا لمعلمي مصر ولجهدهم في بناء الوطن

خطوات التسجيل في منصة أنا المعلم

-يتم التسجيل من خلال البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالمعلم على المنصة

- تظهر للمعلم كل العروض المتاحة لاستكشافها

- يقوم المعلم باختيار العرض المناسب له

- بمجرد اختيار العرض سوف تظهر كلمة احصل على العرض وسيتم تفعيله

-يتوجه المعلم للفرع ليحصل على الخصم بإظهار الكود المفعل

تفاصيل كوبونات المعلمين على منصة أنا المعلم

-يتم منحها للمعلمين وفقا لمؤشرات الأداء التربوي المرتبطة بخطة تطوير التعليم والتي يتم تعميمها على جميع المعلمين متضمنة عناصر متعددة كالتنمية المهنية المستدامة وإسهامات المعلم في برامج التطوير ومستويات الأداء للطلاب وتحقيق مستهدفات الجودة

- يتم معرفة المعلمين الذين يتناسب أداؤهم مع مؤشرات الأداء التربوية التي تم تحديدها ثم يتم تحديد ارقام تليفونات باستخدام منصة انا المعلم

- يرسل للمعلم رسالة على رقم الهاتف المسجل بكود القسيمة المالية وكل المعلومات المطلوب معرفتها ويمكن أيضا التعرف على جميع المعلومات من خلال المنصة الخاصة بالمعلمين الذين جاري تميزهم

- يتوجه المعلم للفرع ليحصل على العرض والاستفادة من القسيمة المالية بإظهار الكود المفعل

أهداف برنامج "أنا المعلم "

التأكيد على أهمية دور المعلمين في المجتمع

تحقيق تمييز خاص للمعلمين لترسيخ قيمة المعلم في المجتمع

بناء الثقة في توجه الدولة نحو الاهتمام بالمعلمين

تأكيد دعم الوزارة للمعلمين المتميزين

منصة أنا المعلم

منصة أنا المعلم

منصة أنا المعلم

منصة أنا المعلم

منصة أنا المعلم

منصة أنا المعلم

منصة أنا المعلم