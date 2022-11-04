أداب حلوان تنشر رابط التسجيل بالدورات التدريبية بمركز اللغات

يقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان، العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب جامعة حلوان وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

و قد كشف مركز اللغات بكلية الاداب جامعة حلوان ان هذه الدورات و البرامج التدريبية تشمل :

دورات تدريبية تأهيلية لسوق العمل

دورات تدريبية في جميع اللغات الأجنبية

دورات تدريبية فى العلوم الإنسانية بالإضافة

دورات تدريبية في اللغة العربية لغير الناطقين بهاكم

كما كشفت ادارة المركز انه يتم تقديم العديد من الخدمات الاخرى غير الدورات التدريبية للطلاب و الباحثين و ثشمل :

خدمة الترجمة المعتمدة للمستندات للغة العربية وإليها

إجراء امتحانات تحديد المستوي في اللغات الأجنبية المختلفة مثل امتحان اللغة الأكاديمي المؤهل للالتحاق بالدراسات العليا (التويفل)

واعلنت المركز انه على الراغبين بالاشتراك بهذه الدورات الترديبية او الاستفادة من خدمات المركز التواصل والحجز من خلال التوجه لمركز اللغات والترجمة بكلية الآداب بالحرم الجامعى، كما يمكن الالتحاق والتسجيل في الدورات التدريبية والحصول على مواعيد الدورات والامتحانات من خلال الضغط هنا