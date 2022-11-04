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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. أرخص 5 أنواع دفع رباعي في السعودية.. 5 موديلات بسعر يبدأ من 120 ألف جنيه

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

بورصة السيارات| هيونداي I10 تسجل زيادة جديدة 40 ألف جنيه.. تفاصيل

ارتفعت الأسعار الرسمية لعدد من طرازات شركة هيونداي المقدمة بالسوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك I10 موديل 2022، حيث شهدت تلك السيارة زيادة سعرية قدرت بـ 40 ألف جنيه لتشمل جميع الفئات المطروحة.

 

أرخص 5 سيارات دفع رباعي في السعودية | صور

تعتبر سيارات الدفع الرباعي الحل الأمثل والأفضل لتحدي التضاريس والطرق الوعرة  والصحراوية بفضل قوتها الكبيرة، ويضم السوق السعودي العديد من سيارات الدفع الرباعي المميزة من علامات تجارية شهيرة.

 

تتصدرها نيسان.. الإصدارات الأكثر مبيعا للسيارت المجمعة محليا بالسوق المصري |صور

تتعدد الإصدارات المقدمة داخل السوق المصري، بين فئة الهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة السيدان الشهيرة، حيث كشف مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك، عن قائمة لشركات السيارات المجمعة محليًا الاكثر مبيعًا لهذه الفئة، وذلك خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري 2022.

 

أحدث سيارة كهربائية في مصر.. دونج فينج تكشف عن نسختها الجديدة E70 برو

تواصل شركة دونج فينج الصينية من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد أن كشفت النقات عن نسختها الجديدة موديل 2023 من السيارة إيليوس E70 برو، والتي تعتمد على قدرات الحركة بالطاقة الكهربائية المتطورة.

 

سوق المستعمل.. 5 سيارات بسعر يبدأ من 120 ألف جنيه| صور

تعتبر السيارات المستعملة أحد الحلول الاقتصادية التي يلجأ لها الكثير من المشترين الجدد نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة “الزيرو” في الفترة الأخيرة، ويضم سوق السيارات المصري باقة قوية  بأسعار مناسبة منها.

 

"ج و ن" و"أأأ" .. لوحات وأرقام مميزة للبيع في مصر | اعرف أسعارها

شغلت اللوحات المعدنية للسيارات، بال الكثير من محبي التميز، نسبة إلى أرقامها وأحرفها غير التقليدية، والتي تؤكد على هذا المفهوم، ويقدم موقع لوحتك دوت كوم التابع لوزارة الداخلية هذه الخدمة عن طريق المزايدة، وطرح أرقام مميزة للسيارات من وقت إلى آخر.

 

سوق المستعمل.. سعر رينو ميجان أوتوماتيك بـ 110 آلاف جنيه | تفاصيل

اشتهرت شركة رينو الفرنسية بتقديمها للسيارات الاقتصادية داخل السوق المصري، ومن أبرزها السيارة رينو ميجان موديل 2005 هاتشباك، والتي تتميز بتصميمها الشبابي الأنيق، واعتماديتها الكبيرة، كما تعتبر موفرة للوقود.

 

بورصة السيارات.. زيادة 33 الف جنيه لاسعار شيفروليه اوبترا 2023 .. تفاصيل

ارتفعت الاسعار الرسمية للسيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 33 الف جنيه، وتعد السيارة اوبترا واحدة من ابرز الاصدارات المقدمة محليًا من فئة السيدان الشهيرة.

 

بورصة السيارات.. زيادة جديدة في أسعار بايك X3 موديل 2023

شهدت أسعار سيارة الكروس أوفر الرياضية الصينية بايك X3 موديل 2023 زيادة رسمية جديدة بقيمة 20 ألف جنيه، وتقدم السيارة في السوق المصري بفئتين COMFORT و LUXURY.

سوق المستعمل دونج فينج دفع رباعي نيسان السعودية

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