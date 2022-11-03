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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تتصدرها نيسان.. الإصدارات الأكثر مبيعا للسيارت المجمعة محليا بالسوق المصري |صور

الاكثر مبيعًا للسيارت
الاكثر مبيعًا للسيارت المجمعة محليًا بالسوق المصري

تتعدد الإصدارات المقدمة داخل السوق المصري، بين فئة الهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة السيدان الشهيرة، حيث كشف مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك، عن قائمة لشركات السيارات المجمعة محليًا الاكثر مبيعًا لهذه الفئة، وذلك خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري 2022.

 

الأكثر مبيعًا للسيارت المجمعة محليًا بالسوق المصري

الاكثر مبيعًا للسيارت المجمعة محليًا بالسوق المصري

تتصدر شركة نيسان قائمة السيارات المجمعة محليًا من فئة السيدان بعدد 13.400 سيارة، بينما جاءت في المرتبة الثانية شركة شيري الصينية بعدد 12.600 سيارة، بالاضافة إلى سيارات بي واي دي بعدد 3293 سيارة، و 2444 لسيارات هيونداي المجمعة محليًا من خلال النسخة اكسنت RB وإلنترا HD.

تقدم شركة نيسان نسختين من فئة السيدان ومنها السيارة الشهيرة صني وقرينتها سنترا، حيث تعتمد الاولى على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 108 أحصنة، و 134 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تقدم السيارة نيسان سنترا بمحرك 1600 سي سي، وقوة 118 حصانا، مع 154 نيوتن/متر من عزم الدوران.

الاكثر مبيعًا للسيارت المجمعة محليًا بالسوق المصري

ويبلغ سعر السيارة نيسان صني موديل 2023 قيمة تتراوح بين 291.400 و357 الف جنيه، بينما يتراوح سعر السيارة نيسان سنترا بين 431.500 و492.400 جنيه.

الاكثر مبيعًا للسيارت المجمعة محليًا بالسوق المصري

وتأتي السيارة شيري اريزو 5 وقرينتها ولكن من عائلة الـ SUV تيجو 3، على رأس إصدارات الصانع الصيني والتي تم تجميعها بشكل كبير في مصر، حيث تعتمد الاولى على هيكل من فئة السيدان ومحرك 1500 سي سي 114 حصانا، و141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي وآخر مانيوال للفئة الاولى.

الاكثر مبيعًا للسيارت المجمعة محليًا بالسوق المصري

بينما جاءت السيارة شيري تيجو 3 بمحرك 1600 سي سي، بقوة 125 حصانا، و 160 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل سرعات CVT، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا في الساعة، وتقدم السيارة عبر فئة واحدة بسعر رسمي يبلغ 410 آلاف جنيه، على عكس النسخة اريزو 5 والتي تقدم عبر 3 فئات بداية من 295 الف وحتى 349 الف جنيه.

الاكثر مبيعًا للسيارت المجمعة محليًا بالسوق المصري

وتقدم شركة بي واي دي نسختها الشهيرة F3 و L3، حيث تعتمد الاولى على محرك 108 أحصنة سعة 1500 سي سي، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوما بنوعين من نواقل الحركة مع موديلات 2023، بينما يصل سعرها الرسمي بين 310 آلاف جنيه وحتى 355 الف جنيه.

الاكثر مبيعًا للسيارت المجمعة محليًا بالسوق المصري

ويحتوي السوق المصري من الطرازات المجمعة محليًا على اصدارات شركة هيونداي ومنها النسخة اكسنت RB والتي تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات بقوة 125 حصانا، و 156 نيوتن من عزم الدوران، مع قيمة سعرية تتراوح بين 360 حتى 400 الف جنيه، على عكس النسخة النترا HD والتي يتراوح سعرها بين 430 و 460 الف جنيه.

الاكثر مبيعًا للسيارت المجمعة محليًا بالسوق المصري
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