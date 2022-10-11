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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

دونج فينج تكشف النقاب عن نسختها الجديدة EX1 برو الكهربائية .. صور

السيارة دونج فينج EX1
السيارة دونج فينج EX1 برو

تواصل شركة دونج فينج من تألقها، بعد أن كشفت النقاب بشكل رسمي عن نسختها الجديدة EX1 برو داخل السوق الصينية ، حيث  دعمت بحزمة من الترقيات المتطورة أبرزها سعة البطارية الكهربائية. 

السيارة دونج فينج EX1 برو

السيارة دونج فينج EX1 برو

 

اعتمدت السيارة دونج فينج EX1 برو على بطارية سعة 27.17 كيلووات، بدلًا من البطارية الخاصة بالإصدار السابق والتي قدمت بسعة 33 كيلووات، وبهذه الترقيات اصبحت النسخة الجديدة قادرة على مواصلة مدى سير يبلغ 331 كم بدلًا من 321 كيلومتر.

السيارة دونج فينج EX1 برو

لم تظهر السيارة EX1 برو بتعديلات خارجية كثيرة، حيث مازالت تحتفظ بنفس الاطلالة ولكن مع عدة لمسات باللون الاحمر على الناحية الجانبية، كما جاء الجزء الخلفي بصادم مدعوم باشارات ضوئية، مع شارة باللون الاحمر، اضافة إلى اقطاب ثنائية على جانبي السقف تحمل نفس الروح الخاصة بهذه اللون.

السيارة دونج فينج EX1 برو

وتقدم السيارة EX1 برو من الداخل بنظام صوتي وترفيهي، مع شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وبرامج الملاحة، بالاضافة إلى فرش داخلي من الجلد الاسود مدعوم بخطوط داخلية باللون الاحمر تشمل المقاعد والاجزاء الخاصة بالابواب من الداخل.

السيارة دونج فينج EX1 برو

وجاءت مقدمة السيارة EX1 برو بمصابيح امامية حادة المظهر، مع صادم أمامي مدعوم بجزء سفلي باللون الاحمر وهو السمة الغالبة على تلك النسخة من خلال اللمسات المستخدمة، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.423 مم، وبارتفاع 1.515 مم، إلى جانب طول كلي يقدر بـ 3.732 مم، و 1.579 مم للعرض.

 

ويذكر أن السيارة EX1 برو تقدم بالسوق الصينية عبر باقة من الفئات، مع سعر يتراوح بين 7.800 و 8.800 دولار امريكي.

دونج فينج EX1 EX1 برو السيارة EX1 برو السيارة دونج فينج EX1 برو

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