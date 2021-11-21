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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إطلالة فاخرة .. دونج فينج الصينية تغيير مفهوم "الفان" .. صور

باطلالة فاخرة ..
باطلالة فاخرة .. دونج فينج الصينية تغيير مفهوم "الفان"

يبدو أن شركة دونج فينج الصينية على موعد جديد لتغيير مفهوم سيارات الفان التقليدية، بعد ان ابهرت متابعيها داخل معرض قوانغتشو للسيارات 2021، حيث كشفت عن نسختها الجديدة والتي تسمى دريمر من ايقونتها فويا، والتي تعتمد على منظومة العمل الكهربائية بشكل كامل.

من المتوقع ان تقدم دونج فينج نسختها فويا دريمر في العام القادم 2022، وتعد هي واحدة من السيارات التي تنتمي إلى فئة الفان بقدرات عالية الاداء، مع مظهر داخلي مليء بامكانيات الرفاهية والفخامة، حيث تضم السيارة سقف بانوراما، ونوافذ كبيرة الحجم لتزيد من متعة القيادة.

دونج فينج الصينية تغيير مفهوم "الفان"

 

وتأتي السيارة من الداخل بمقاعد من الجلد الابيض الفخم، ولمسات داخلية باللون السماوي، مما يجعل تلك المركبة تتمتع بمظهر انيق ورائع، كما يمكن فرد المقاعد بطريقة مريحة للارجل، مع امكانية التدليك، والتحكم في مستويات التبريد والتدفئة لمزيد من الراحة، مع مجموعة من الاضاءة المبهرة.

وتضم السيارة نظام صوتي وترفيهي مكون من شاشة لعرض الوسائط المتعددة والبيانات الخاصة بقائد المركبة والراكب الامامي، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف من الجلد الابيض والازرق الفاتح، ولسمات ذهبية اللون تطعم ارجاء مقصورة القيادة، ومقاعد ذات تحكم كهربائي، بالاضافة إلى شاشة خلفية لعرض تتوسط المقاعد الخلفية لمزيد من الرفاهية.

وتستمد السيارة دريمر فويا قوتها من محرك كهربائي مزدوج يستطيع ان ينتج قوة قدرها 684 حصانا، وعزم اقصى للدوران يصل إلى 1040 نيوتن/متر، وبامكانية تعزيز العجلات بقدرات الدفع الكلي، إلى جانب قياسات هيكلية بلغت 5315 مم للطول.

وبعرض يبلغ 1980 مم، و 1810 مم للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3200 مم، وابرز ما يميز مقدمة السيارة هي الشبكات العملاقة، والمصابيح الحادة، إلى جانب المصابيح الخلفية والتي تعمل بتقنية LEDLIGHT مع ديناميكية فتح الابواب الجانبية.

دونج فينج الصينية شركة دونج فينج الصينية رقم ا قياسي ا فويا دريمر فويا دريمر

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