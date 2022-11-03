أحدث سيارة كهربائية في مصر.. دونج فينج تكشف عن نسختها الجديدة E70 برو

تواصل شركة دونج فينج الصينية من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد أن كشفت النقات عن نسختها الجديدة موديل 2023 من السيارة إيليوس E70 برو، والتي تعتمد على قدرات الحركة بالطاقة الكهربائية المتطورة.

السيارة إيليوس E70 برو

السيارة إيليوس E70 برو

تتمكن السيارة إيليوس E70 برو من قطع مسافات تصل إلى 400 كيلومتر للشحنة الكاملة، بينما تستمد قوتها من محرك كهربائي يستطيع انتاج 160 حصانا، و 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، ويمكن استخدام اعتمادية الشحن السريع خلال 10 دقائق لتغطية مسافات 100 كيلومتر.

بينما تتوافر السيارة إيليوس E70 برو عبر شاحن منزلي، قادر على الوصول للحد الاقصى لدورة الشحن خلال 8 ساعات بقوة 7 كيلووات/ساعة، وتقدم السيارة بمظهر خارجي انيق وعصري، مع مصابيح امامية LED حادة المظهر، وجنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة.

السيارة إيليوس E70 برو

وتعتمد السيارة إيليوس E70 برو على قاعدة عجلات بطول 2.7 متر، مع طول كلي للسيارة يبلغ 4.6 متر، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية التحكم ذات اشارات ضوئية، إلى جانب عدة تجهيزات داخلية ومنها، مكيف للهواء ومقاعد من الجلد، ونظام صوتي وترفيهي.

وتتيح السيارة إيليوس E70 برو مدخل USB وبلوتوث، وزجاج كهربائي للابواب، مع مساحة تخزين خلفية مناسبة ومقصورة داخلية رحبة، بالاضافة إلى مثبت سرعة، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، إلى جانب شاشة ملونة تعمل باللمس والتي تتوسط قمرة القيادة بقياس 10 بوصة، مع مقود حركة متعدد الوظائف.