بعد طرحها بالسوق.. سعر ومواصفات فينوشيا ستار في مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية دونج فينج DFM ، طرح أحدث سيارات الصانع الصيني ، داخل السوق المحلى المصرى للسيارات كموديلات جديدة 2022.

فينوشيا ستار موديل 2022

وأوضحت شركة مصر حلوان أوتوموتيف الوكيل المحلي للعلامات التجارية بيستيون، ودونج فينج DFM ، عن طرح السيارة دونج فينج فينوشيا ستار موديل 2022 ، والتى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر المدمجة – ذات الدفع الرباعي .

وتستمد السيارة فينوشيا ستار موديل 2022 ، قوتها من محرك سعته 1500 سي سي تيربو متصل بمحرك كهربائي 48 فولت، ينتج قوة قدرها 190 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 260 نيوتن/ متر.

وتتميز فينوشيا ستار موديل 2022 ، بعدد من التجهيزات من بينها إمكانية الدخول الذكي بدون مفتاح – امكاينة تشغيل محرك السيارة بالصمة – مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED – طي المرايا الجانبية كهربائيًا، فتحة سقف بانوراما كهربائية – عجلات مقاس 19 بوصة.

فينوشيا ستار موديل 2022

وصُممت السيارة بنظام ترفيهي مكون من «12 مكبرة صوتية ومكييف هزاء ثلاثي المناطق – شاشة وسائط 15.6 بوصة – بلوتوث – مدخل USB – فرش مقاعد السيارة من الجلد – امكانية ضبط المقاعد الأمامية كهربائيًا في مستوى 10 اتجاهات – خاصية التدليك في بالمقاعد الأمامية – شاحن لاسلكي .

وتضم السيارة فينوشيا ستار موديل 2022 السيارة مجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها عدد 6 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الالكتروني ESC – فرامل هيدروليكية مساعدة HBA – نظام التحكم في الجر TCS – نظام التحكم عند نزول المنحدرات HDC – تحكم ديناميكي في السيار ة VDC – فرامل يد كهربائية EPB – مثبت سرعة تكيفي – نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS – خاصية الركن أوتوماتيكيا – مثبت لمقاعد الأطفال ISOFIX .

أما عن أسعار دونج فينج فينوشيا ستار موديل 2022 ، فتاتى بأسعار تبدأ من 610 آلاف جنيه