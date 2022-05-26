عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد طرحها بالسوق.. سعر ومواصفات فينوشيا ستار في مصر

فينوشيا ستار موديل
فينوشيا ستار موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية دونج فينج DFM ، طرح أحدث سيارات الصانع الصيني ، داخل السوق المحلى المصرى للسيارات كموديلات جديدة 2022.

فينوشيا ستار موديل 2022

وأوضحت شركة مصر حلوان أوتوموتيف الوكيل المحلي للعلامات التجارية بيستيون، ودونج فينج DFM ، عن طرح السيارة دونج فينج فينوشيا ستار موديل 2022 ، والتى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر المدمجة – ذات الدفع الرباعي .

                                                                  

وتستمد السيارة فينوشيا ستار موديل 2022 ، قوتها من محرك سعته 1500 سي سي تيربو متصل بمحرك كهربائي 48 فولت، ينتج قوة قدرها 190 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 260 نيوتن/ متر.

وتتميز فينوشيا ستار موديل 2022 ، بعدد من التجهيزات من بينها إمكانية الدخول الذكي بدون مفتاح – امكاينة تشغيل محرك السيارة بالصمة – مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED – طي المرايا الجانبية كهربائيًا، فتحة سقف بانوراما كهربائية – عجلات مقاس 19 بوصة.

فينوشيا ستار موديل 2022

وصُممت السيارة بنظام ترفيهي مكون من «12 مكبرة صوتية ومكييف هزاء ثلاثي المناطق – شاشة وسائط 15.6 بوصة – بلوتوث – مدخل USB – فرش مقاعد السيارة من الجلد – امكانية ضبط المقاعد الأمامية كهربائيًا في مستوى 10 اتجاهات – خاصية التدليك في بالمقاعد الأمامية – شاحن لاسلكي .

وتضم السيارة فينوشيا ستار موديل 2022 السيارة مجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها عدد 6 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الالكتروني ESC – فرامل هيدروليكية مساعدة HBA – نظام التحكم في الجر TCS – نظام التحكم عند نزول المنحدرات HDC – تحكم ديناميكي في السيار ة VDC – فرامل يد كهربائية EPB – مثبت سرعة تكيفي – نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS – خاصية الركن أوتوماتيكيا – مثبت لمقاعد الأطفال ISOFIX .

أما عن أسعار دونج فينج فينوشيا ستار موديل 2022 ، فتاتى بأسعار تبدأ من 610 آلاف جنيه

دونج فينج فينوشيا ستار موديل 2022 دونج فينج فينوشيا ستار موديل 2022 موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مفاجئ لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم .. تفاصيل

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

قتل جوزها ورجع يخلص على البيت بالكامل.. حكاية بائع خردة دمر أسرة بأكملها في البحيرة.. فيديو

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

موضوعات متعلقة

تعرف على آخر زيادة لـ 5 سيارات صينية داخل السوق المصرى

الكشف عن أول دراجة نارية ذاتية القيادة فى العالم

إصدار كلاسيكي للاحتفال بالذكرى السنوية الأربعين لـ تويوتا فوررنر

مواصفات وأسعار سوزوكي جمني 2022 في السعودية

شاهد .. أول شاحنة إطفاء كهربائية في العالم 

لمن لا يحمل رخصة قيادة.. إليك شروط تسجيل سياراتك بالسعودية

أسامة أبو المجد: قرارات الجهاز للصالح العام والتاجر والمستهلك وجهان لعملة واحدة

سعر ومواصفات.. طرح نيسان سنترا 2022 في السعودية.. صور

ترشيحاتنا

حمل الآن مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة عبر هذا الرابط

ثروت سويلم: الرابطة لم تظلم الأهلي بشأن ضغط مباريات الدوري.. فيديو

سويلم: الرابطة لم تتعنت ضد الزمالك ونقل الملعب يحتاج موافقة أمنية.. فيديو

فوائد سورة العنكبوت الروحانية .. 7 أسرار يغفلها الكثيرون عنها

بعد طرحها بالسوق.. سعر ومواصفات فينوشيا ستار في مصر

مايكروسوفت تضيف طريقة سهلة لاستعادة التطبيقات إلى كمبيوتر جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

وكيل سيات وسكودا وفولكس فاجن ينفي إيقاف توريد سياراته إلى مصر

بعثة الأهلي تتوجه إلى الدار البيضاء استعدادا لمباراة الوداد المغربي | صور

فيديو

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

237 إصابة بـ جدري القردة.. أعراضه وطرق الوقاية وعلاقته بالميول الجنسية| فيديوجراف

الصحة العالمية توضح فترة حضانة جدري القرود.. فيديو جراف

تعدد الزوجات بدون سبب.. شيخ الأزهر والمفتي يحسمان الأمر.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ