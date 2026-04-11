أخبار التوك شو: متحدث الصحة: فحص 21 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر.. ومصر تستعد لشم النسيم.. 34 وحدة تجوب الشوارع لإنقاذ المشردين

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، باقة من أبرز الأخبار والتقارير من البرامج التليفزيونية، حيث استعرضت برامج التوك شو عددًا من القضايا والملفات المهمة على الساحة، ونرصد فيما يلي أهم ما جاء فيها.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت.. فيديو

عرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا بأسعار العملات الأجنبية اليوم، السبت.

عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت

عرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقريرا بأسعار الذهب اليوم، السبت ، بالأسواق.

منار غانم تكشف تفاصيل حالة الطقس في شم النسيم 2026

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس في مصر يشهد حالة من التذبذب الحراري بسبب التقلبات المعتادة في فصل الربيع، مما يخلق حالة من الغموض حول طقس عيد شم النسيم 2026.

أسعار الدواجن اليوم السبت بمصر..والشعبة تكشف مفاجآت الفترة المقبلة

تشهد أسواق الدواجن في مصر حالة من الاستقرار النسبي بعد تراجع الأسعار في الفترة الأخيرة، حيث سجلت أسعار الفراخ البيضاء والفراخ البلدي والفراخ الساسو استقراراً ملحوظاً بعد فترة من التذبذب.



متحدث الصحة: فحص 21 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي حققت نقلة نوعية في فلسفة النظام الصحي، بالتحول من العلاج إلى الوقاية، مشيرًا إلى فحص أكثر من 21 مليونًا و259 ألف مواطن حتى الآن، بما يعكس حرص الدولة على الوصول إلى كل بيت مصري.

مصر تستعد لشم النسيم.. 34 وحدة تجوب الشوارع لإنقاذ المشردين.. وقائمة بأسعار الرنجة والجمبري

مع اقتراب نسمات الربيع وإشراقة شمس ’شم النسيم‘ لعام 2026، تعيش الشوارع المصرية حالة من الاستنفار والبهجة الممزوجة بالترقب؛ فبينما تتزين الموائد بالرنجة والفسيخ وتتحول الأسواق إلى ’بورصة‘ يومية للأسعار بين المجمعات الاستهلاكية وسوق العبور، تفتح الحكومة ذراعيها بمبادرات إنسانية لضمان ألا يبيت مصري في العراء خلال الأعياد.

المالية: 47.5 مليار جنيه مخصصة للإنفاق على العلاج على نفقة الدولة

عقد وزير المالية أحمد كجوك مؤتمراً صحفياً لاستعراض ملامح الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، حيث أكد أن الصحة والتعليم سيحظيان بالأولوية في توزيع الموارد المالية، وفقا لما نقلته الأولى المصرية.

CNN: التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران سيستغرق أياما من المفاوضات

كشفت الـ «سي إن إن» أن الإيرانيون لا يثقون بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الذي قاد سابقا المفاوضات، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

محافظ سوهاج: تنفيذ 3200 مشروع ضمن "حياة كريمة" بتكلفة 70 مليار جنيه



بعد حفائر استمرت 6 سنوات.. كشف أثري جديد في بلوزيوم بشمال سيناء

أعلن دكتور هشام حسين رئيس الإدارة المركزية لآثار سيناء، عن تفاصيل كشف أثري جديد في منطقة آثار بلوزيوم بشمال سيناء، مؤكدًا أن الاكتشاف يمثل «مبنى ذا تخطيط معماري فريد»، تم العمل عليه خلال حفائر استمرت لنحو 6 سنوات، ما يجعله من أبرز الاكتشافات في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.