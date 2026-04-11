مصر تستعد لشم النسيم.. 34 وحدة تجوب الشوارع لإنقاذ المشردين.. وقائمة بأسعار الرنجة والجمبري

مع اقتراب نسمات الربيع وإشراقة شمس ’شم النسيم‘ لعام 2026، تعيش الشوارع المصرية حالة من الاستنفار والبهجة الممزوجة بالترقب؛ فبينما تتزين الموائد بالرنجة والفسيخ وتتحول الأسواق إلى ’بورصة‘ يومية للأسعار بين المجمعات الاستهلاكية وسوق العبور، تفتح الحكومة ذراعيها بمبادرات إنسانية لضمان ألا يبيت مصري في العراء خلال الأعياد.

في هذا التقرير، نرصد لكم المشهد كاملاً: من كواليس توجيهات وزارة التضامن الاجتماعي وفرق التدخل السريع التي تجوب المحافظات، إلى قائمة الأسعار المحدثة للأسماك المملحة والطازجة.

كيف تستعد قوات "التدخل السريع" لتأمين المواطنين في شم النسيم؟

وكشف محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع، أن هناك توجيهات من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي برفع درجة الاستعداد لفرق التدخل السريع على مستوى الجمهورية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الاستعداد للتعامل مع الحالات بلا مأوى سواء الأطفال والكبار.

وأكد محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع، أن هناك 34 وحدة متنقلة تجوب شوارع مصر وتتعامل مع الحالات بشكل مباشر من خلال الجولات أو تلقي البلاغات من المواطنين.

وأردف أن هناك طرق متعددة لتلقي البلاغات سواء منصات السوشيال ميديا أو التواصل عبر أرقام وزارة التضامن الاجتماعي أو منظومة الشكاوى الحكومية.

واختتم أنه يتم عمل تدخلات متنوعة مع الحالات سواء النقل إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

ويسبق هذا طمأنة الحالة وعرض صور بالحلات السابقة وذلك من منطلق أن الإنسان عدو المجهول لأنه قد يظن أنه يذهب إلى مكان مقيد الحرية وبالتالي يتم تعريفه بالفرق وجهودها ودورها.

أسعار الرنجة والفسيخ بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية

شهدت أسعار الأسماك المملحة “ الرنجة والفسيخ” والمدخنة حالة من التباين في الأسواق خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع زيادة الإقبال عليها فى فترة الأعياد والمناسبات وقدوم شم النسيم .



سعر الفسيخ



حيث سجل الفسيخ البوري الجامبو نحو 450 جنيهًا للكيلو، فيما بلغ سعر الفسيخ البوري نحو 400 جنيه، بينما تراوح سعر الفسيخ متوسط الحجم عند مستوى 300 جنيه للكيلو.

أسعار الملوحة

وفيما يتعلق بباقي الأصناف، سجل سعر الملوحة الأسواني نحو 400 جنيه للكيلو، بينما بلغت أسعار الرنجة الهولندي بالبطارخ نحو 220 جنيهًا، وسجل السردين المخلي نحو 160 جنيهًا، في حين بلغ سعر السردين البلدي حوالي 140 جنيهًا للكيلو.

أسعار الرنجة بالمجمعات الاستهلاكية

أما داخل المجمعات الاستهلاكية، فتُطرح الرنجة بأسعار تقل نسبيًا عن السوق الحر، حيث تُباع بنحو 145 جنيهًا للكيلو، ما يوفر بدائل مناسبة للمواطنين بأسعار مخفضة.

وبالنسبة للمنتجات الجاهزة، سجل سعر فيليه الرنجة المدخنة «فاكيوم» نحو 399 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفسيخ المخلي بين 300 و450 جنيهًا للكيلو، وفقًا لحجم السمكة وجودة التمليح، وقد يصل سعر الكيلو إلى 600 جنيه في بعض الحالات.

وفي السياق ذاته، تراوح سعر الرنجة في الأسواق خلال عام 2026 ما بين 145 و220 جنيهًا للكيلو، بحسب الجودة ومصدر المنتج.

أسعار الأسماك

وعلى صعيد الأسواق العامة، كشفت بيانات سوق العبور، اليوم السبت 11 إبريل 2026 ، عن استقرار نسبي في أسعار الأسماك الطازجة، حيث تراوح سعر البلطي (1) بين 74 و78 جنيهًا، والبلطي (2) بين 70 و72 جنيهًا، بينما سجل فيليه البلطي أسعارًا تراوحت بين 75 و275 جنيهًا.

كما تراوح سعر قشر البياض بين 190 و290 جنيهًا، والبياض الأملس البلدي بين 150 و250 جنيهًا، فيما سجلت القراميط أسعارًا بين 30 و70 جنيهًا، والثعابين بين 100 و600 جنيه حسب الحجم.

وبالنسبة لباقي الأنواع، سجل الكابوريا أسعارًا تراوحت بين 50 و190 جنيهًا، والدنيس بين 275 و475 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجمبري الجامبو ما بين 950 و1150 جنيهًا، وفقًا لآليات العرض والطلب داخل السوق.



