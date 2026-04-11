انتشار مكثف.. كيف تستعد قوات "التدخل السريع" لتأمين المواطنين في شم النسيم؟

كشف محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع، أن هناك توجيهات من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي برفع درجة الاستعداد لفرق التدخل السريع على مستوى الجمهورية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الاستعداد للتعامل مع الحالات بلا مأوى سواء الأطفال والكبار.

وأكد محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع، أن هناك 34 وحدة متنقلة تجوب شوارع مصر وتتعامل مع الحالات بشكل مباشر من خلال الجولات أو تلقي البلاغات من المواطنين.

وأردف أن هناك طرق متعددة لتلقي البلاغات سواء منصات السوشيال ميديا أو التواصل عبر أرقام وزارة التضامن الاجتماعي أو منظومة الشكاوى الحكومية

واختتم أنه يتم عمل تدخلات متنوعة مع الحالات سواء النقل إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

ويسبق هذا طمأنة الحالة وعرض صور بالحلات السابقة وذلك من منطلق أن الإنسان عدو المجهول لأنه قد يظن أنه يذهب إلى مكان مقيد الحرية وبالتالي يتم تعريفه بالفرق وجهودها ودورها.

