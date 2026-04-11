الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

قبل شم النسيم.. مفاجأة غير متوقعة فى سعر كرتونة البيض اليوم السبت

شيماء مجدي

على الرغم من قدوم الأعياد والذى يزداد فيه استهلاك البيض إلا أنه انخفض سعره ، إذ تتراوح الكرتونة اليوم السبت 11 إبريل مابين 120 و130 جنيها ، وذلك نتيجة وفرة الانتاج والاتاحية أمام المواطنين .

أسعارالبيض

ويصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

واستقر  سعر كرتونة البيض الأبيض عند 105 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 115 جنيهًا.

ويبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 120 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

وتطرح وزارة الزراعة البيض بأسعار مخفضة لتصل سعر الكرتونة لـ 105 جنيها ، وذلك بتوجيهات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتخفيف الأعباء على المواطنين .

وتطرح المنافذ الحكومية وعلى رأسها الزراعة البيض بسعر أقل من الخارج بنسبة تتراوح من 20 لـ 30% .


انخفاض أسعار الدواجن


وأكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا جديدًا خلال الأيام الأخيرة، موضحًا أن هذا الانخفاض يأتي كنتيجة طبيعية لهبوط أسعار الأعلاف، التي تُعد أحد أهم عناصر التكلفة في صناعة الدواجن، وهو ما انعكس مباشرة على حركة السوق والأسعار.

وأوضح "الزيني"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سوق الدواجن يتسم بخصوصية كونه يعتمد على سلعة حية لا يمكن تخزينها لفترات طويلة، الأمر الذي يجعلها تخضع بشكل كامل لقانون العرض والطلب.


وأضاف" نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" أن تراجع الضغط على الاستهلاك خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع زيادة المعروض، ساهم في هدوء الأسعار وانخفاضها، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة وصل إلى نحو 78 جنيهًا.

أسباب انخفاض أسعار الدواجن

 

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن زيادة الإنتاجية خلال الفترة الأخيرة لعبت دورًا مهمًا في استقرار السوق، حيث ارتفعت بنسب تتراوح بين 20% و30%، وهو ما وفر كميات أكبر من المعروض، وساعد على تلبية احتياجات المواطنين دون حدوث قفزات سعرية، رغم الظروف الاقتصادية والتحديات التي يشهدها القطاع.

