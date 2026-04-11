الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
متحدث الصحة: فحص 21 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر

هاجر ابراهيم

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي حققت نقلة نوعية في فلسفة النظام الصحي، بالتحول من العلاج إلى الوقاية، مشيرًا إلى فحص أكثر من 21 مليونًا و259 ألف مواطن حتى الآن، بما يعكس حرص الدولة على الوصول إلى كل بيت مصري.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن المبادرة تستهدف المواطنين فوق سن الـ 40، وكذلك من هم فوق 18 عامًا ممن لديهم عوامل خطورة مثل السمنة أو التدخين أو التاريخ المرضي لارتفاع ضغط الدم والسكري،

 وتشمل الفحوصات قياس ضغط الدم، ومستويات السكر العشوائي والتراكمي، وتحليل الدهون والكوليسترول، إلى جانب فحص وظائف الكلى والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي فضلًا عن قياس مؤشر كتلة الجسم.

وأشار إلى أن المبادرة لا تقتصر على الفحوصات فقط بل تقدم «تثقيفًا صحيًا متكاملًا» من خلال جلسات توعوية تساعد المواطنين على تعديل نمط حياتهم ليصبح أكثر صحة، مؤكدًا أن الوقاية تمثل حجر الأساس لتجنب الدخول في دائرة الأمراض المزمنة ومضاعفاتها.

وأضاف أن أبرز مسببات الاعتلال الكلوي تشمل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة ما يستدعي التركيز على تقليل عوامل الخطورة، مشددا على أن تقديم الخدمات الصحية مسؤولية الدولة بينما الحفاظ على الصحة مسؤولية مشتركة مع المواطن، داعيًا إلى الاستفادة من المبادرات الصحية والتوجه لوحدات الرعاية الأولية للكشف المبكر والمتابعة العلاجية عند الحاجة.

