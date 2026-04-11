أسعار الدواجن اليوم السبت بمصر..والشعبة تكشف مفاجآت الفترة المقبلة

تشهد أسواق الدواجن في مصر حالة من الاستقرار النسبي بعد تراجع الأسعار في الفترة الأخيرة، حيث سجلت أسعار الفراخ البيضاء والفراخ البلدي والفراخ الساسو استقراراً ملحوظاً بعد فترة من التذبذب.

وقد تزامن هذا الاستقرار مع انخفاض ملحوظ في الأسعار في أسواق الجملة والقطاعي، وهو ما انعكس إيجاباً على المستهلكين. في هذا التقرير، نلقي نظرة على أحدث الأسعار وأسباب هذا الاستقرار، بالإضافة إلى تأثيرات ذلك على السوق.

استقرار أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الفراخ البيضاء استقراراً ملحوظاً اليوم السبت 11 أبريل 2026، حيث تراوحت أسعارها في المزارع بين 78 و79 جنيهًا للكيلو (متوسط سعر البيع جملة).

وفي الأسواق والمحلات، تتراوح أسعار الفراخ البيضاء للمستهلكين بين 82 و92 جنيهًا للكيلو (متوسط سعر البيع قطاعي).

وهذا الاستقرار يأتي بعد تراجع الأسعار في اليوم السابق، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في السوق.

استقرار أسعار الفراخ الساسو

كما استقرت أسعار الفراخ الساسو في الأسواق المصرية اليوم، حيث تراوحت أسعارها في المزارع بين 110 و111 جنيهًا للكيلو (متوسط سعر البيع جملة).

أما بالنسبة للمستهلكين، فقد تراوحت الأسعار بين 114 و124 جنيهًا للكيلو (متوسط سعر البيع قطاعي). يعتبر هذا السعر مستقرًا مقارنة بالفترة الماضية، وهو ما ساعد في الحفاظ على التوازن في السوق.

أسعار الفراخ البلدي وتواصل الاستقرار

استمرت أسعار الفراخ البلدي في الاستقرار اليوم السبت، حيث تراوحت أسعار كيلو الفراخ البلدي بين 115 و130 جنيهًا للمستهلكين في الأسواق والمحلات (متوسط سعر البيع قطاعي).

ارتفاع أسعار البانيه في الأسواق

في المقابل، سجل سعر كيلو البانيه اليوم السبت بين 205 و225 جنيهًا في الأسواق والمحلات.

استقرار نسبي في سوق الدواجن بمصر رغم التحديات

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن سوق الدواجن في مصر يشهد حاليًا حالة من الاستقرار النسبي، مدعومًا بزيادة المعروض وتراجع الطلب بعد انتهاء موسم شهر رمضان وعيد الفطر.

وأضاف السيد في تصريحات تلفزيونية أن الأسعار شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث تراجعت بنحو 30%.

انخفاض الأسعار وتأثيره على المربين

وأوضح السيد أن سعر الكيلو داخل المزارع استقر عند مستويات تتراوح بين 72 و73 جنيهًا، وهو ما اعتبره سعرًا منخفضًا لا يغطي تكاليف الإنتاج.

وأشار إلى أن هذا التراجع في الأسعار أدى إلى خسائر كبيرة لعدد من المربين الذين يعانون من صعوبة تغطية التكاليف.

زيادة الإنتاج وأسباب الاستقرار

وأضاف السيد أن زيادة الإنتاج ترجع إلى إدخال كميات كبيرة من قطعان الجدود، مما ساعد في توفير أعداد أكبر من الكتاكيت. كما ساهمت جهود الدولة في تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، مما انعكس إيجابًا على استقرار السوق وتوفير كميات مناسبة من الدواجن في الأسواق.

الفجوة السعرية وتعدد حلقات التداول

وأشار السيد إلى وجود فجوة سعرية ملحوظة بين سعر المزرعة وسعر البيع النهائي للمستهلك، حيث قد تصل الفجوة إلى 30% نتيجة تعدد حلقات التداول ووجود الوسطاء والسماسرة. وأكد أن الأسعار في السوق تخضع في الأساس لآليات العرض والطلب، مشيرًا إلى أن هذه الفجوة تؤثر على استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك.

أهمية إنشاء بورصة للدواجن

وأكد السيد على أهمية إنشاء بورصة للدواجن باعتبارها خطوة ضرورية لضبط السوق وتحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك. وأشار إلى أن السعر العادل لكيلو الدواجن داخل المزارع في الظروف الحالية يجب أن يتراوح بين 80 و85 جنيهًا، بما يضمن استمرارية الإنتاج وعدم تعرض المربين لمزيد من الخسائر.