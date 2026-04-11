رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق.. كيلو الفراخ بكام؟

شيماء مجدي

عاودت أسعار الدواجن  للانخفاض مرة أخري بعد ارتفاعات خلال الأيام القليلة الماضية،  مع توقعات باستقرار أسعارها خلال الفترة القادمة ، خاصة بعد انخفاض أسعار الأعلاف .

أسعار الدواجن اليوم


وارتفعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلى 78 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 80 جنيها منذ أيام ،وتصل  للمستهلك بسعر 88 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 67 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كما وصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 102 جنيه بعدما كان سعرها 110 جنيهات  وتصل للمستهلك 112  جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 130 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  140 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه


كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  260 لـ 190 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 100  جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 117جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها

وأكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا جديدًا خلال الأيام الأخيرة، موضحًا أن هذا الانخفاض يأتي كنتيجة طبيعية لهبوط أسعار الأعلاف، التي تُعد أحد أهم عناصر التكلفة في صناعة الدواجن، وهو ما انعكس مباشرة على حركة السوق والأسعار.

وأوضح "الزيني"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سوق الدواجن يتسم بخصوصية كونه يعتمد على سلعة حية لا يمكن تخزينها لفترات طويلة، الأمر الذي يجعلها تخضع بشكل كامل لقانون العرض والطلب.


وأضاف" نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" أن تراجع الضغط على الاستهلاك خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع زيادة المعروض، ساهم في هدوء الأسعار وانخفاضها، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة وصل إلى نحو 78 جنيهًا.

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن زيادة الإنتاجية خلال الفترة الأخيرة لعبت دورًا مهمًا في استقرار السوق، حيث ارتفعت بنسب تتراوح بين 20% و30%، وهو ما وفر كميات أكبر من المعروض، وساعد على تلبية احتياجات المواطنين دون حدوث قفزات سعرية، رغم الظروف الاقتصادية والتحديات التي يشهدها القطاع.

تحقيق الاكتفاء الذاتي 


وأضاف أن قطاع الدواجن في مصر نجح بدرجة كبيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل أحد أهم عوامل الأمان الغذائي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية وتقلبات الأسواق العالمية، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الشحن ومدخلات الإنتاج عالميًا، وهو ما يتطلب استمرار دعم الصناعة وتعزيز الاستثمارات فيها.

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم البانيه سعر كيلو البانيه الفراخ البيض أسعار البيض

