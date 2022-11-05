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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| احذر.. 4 طرق لا بد من القيام بها قبل بيع هواتف آيفون.. وهاتف شبابي من شاومي بأفضل سعر في السوق المصري

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

احذر.. 4 طرق لابد من القيام بها قبل بيع هواتف آيفون


تمثل البيانات الشخصية الموجودة على هواتفنا الذكية تقريبا كل شئ، حيث تكون هذه البيانات ما بين صور شخصية وأرقام هواتف وأيضا وثائق، لذلك يعد الحفاظ عليها أمرا مهما، كما أنه عند بيع هاتفك لابد أن تتخلص وبشكل آمن من كل هذه البيانات، ومع قرار مستخدمي هواتف آيفون بالترقية إلى هواتف أحدث وبيع هواتفهم القديمة يجب أخذ الحذر قبل القيام بهذه العملية.  


مواصفات هاتف آيفون 14 وأسعاره في مصر والسعودية والإمارات

 

أعلنت شركة Apple  منذ فترة قريبة عن هاتفها الجديد apple iphone 14 بشكل رسمي، حيث يتميز الهاتف بالعديد من المواصفات التي تجعله مختلف إلى حد كبير عن الموديلات السابقة له من آيفون.

 

سامسونج تشجع مستخدمي آيفون للتغيير لهواتفها القابلة للطي عبر إعلان ساخر


في إعلان جديد، سخرت شركة سامسونج الكورية الجنوبية من شركة آبل الأمريكية لافتقارها هواتف ذكية قابلية للطي مثل التي تمتلكها والتي تم إطلاق بعضها مؤخرا مثل Galaxy Z Flip 4  و Galaxy Fold 4 .

 

هاتف شبابي من شاومي بأفضل سعر في السوق المصري.. تفاصيل

 

تقدم شركات الهواتف الذكية الكبيرة عددا من الهواتف المتنوعة المخصصة للفئة الشبابية وأيضا محدوي الدخل، ومع ارتفاع الأسعار الذي نواجهه في الفترة الحالية يبحث الكثير من راغبي الشراء عن هاتف بتصميم وإمكانات مميزة مع سعر مناسب أو رخيص.


ملك الهواتف الرائدة ومنافس آيفون.. تسريبات تكشف مواصفات وموعد إطلاق Galaxy S23 Ultra

 

كشفت تسريبات عدد من المواصفات الجبارة لهاتف Galaxy S23 Ultra القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والذي سيأتي من سلسلة هواتف Galaxy S23 ، والمتوقع أن ينافس هواتف iPhone 14 كأفضل هاتف رائد في الفترة القادمة.

 

مسئولة مصرية تشرح لصدى البلد دور سيسكو العالمية بمؤتمر المناخ

 

أكدت  ريم أسعد،مصرية الجنسية و نائب رئيس سيسكو العالمية  في الشرق الأوسط وأفريقيا أن الشركة تقدر جهود الحكومة المصرية في منح الأولوية لمعالجة مشاكل تغير المناخ كجزء من رؤية مصر 2030.


تسريح موظفي تويتر.. منع موظفة حامل من الوصول لحسابها

 

قالت موظفة في تويتر، حامل في شهرها الثامن ، إنها مُنعت من استخدام جهاز اللاب توب الخاص بها في العمل، وبالتالي منعها من استخدام حساب العمل بشركتها في الليلة التي سبقت الإعلان عن عمليات التسريح الجماعي للموظفين، بعد قرار إيلون ماسك بتسريح حوالي 50 % من الموظفين.


بعد قرار إيلون ماسك بـ تسريح الموظفين | دعوى قضائية على تويتر

 

رفع عدد من موظفى تويتر Twitter دعوى قضائية على الشركة، وذلك بعد تضررهم من قرار الرئيس التنفيذي لـ تويتر، إيلون ماسك، بتسريح عدد كبير من موظفي الشركة قد يصل إلى 50 % من إجمالي موظفي الشركة.

 

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