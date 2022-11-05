أخبار التكنولوجيا| احذر.. 4 طرق لا بد من القيام بها قبل بيع هواتف آيفون.. وهاتف شبابي من شاومي بأفضل سعر في السوق المصري

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :



تمثل البيانات الشخصية الموجودة على هواتفنا الذكية تقريبا كل شئ، حيث تكون هذه البيانات ما بين صور شخصية وأرقام هواتف وأيضا وثائق، لذلك يعد الحفاظ عليها أمرا مهما، كما أنه عند بيع هاتفك لابد أن تتخلص وبشكل آمن من كل هذه البيانات، ومع قرار مستخدمي هواتف آيفون بالترقية إلى هواتف أحدث وبيع هواتفهم القديمة يجب أخذ الحذر قبل القيام بهذه العملية.

أعلنت شركة Apple منذ فترة قريبة عن هاتفها الجديد apple iphone 14 بشكل رسمي، حيث يتميز الهاتف بالعديد من المواصفات التي تجعله مختلف إلى حد كبير عن الموديلات السابقة له من آيفون.



في إعلان جديد، سخرت شركة سامسونج الكورية الجنوبية من شركة آبل الأمريكية لافتقارها هواتف ذكية قابلية للطي مثل التي تمتلكها والتي تم إطلاق بعضها مؤخرا مثل Galaxy Z Flip 4 و Galaxy Fold 4 .

تقدم شركات الهواتف الذكية الكبيرة عددا من الهواتف المتنوعة المخصصة للفئة الشبابية وأيضا محدوي الدخل، ومع ارتفاع الأسعار الذي نواجهه في الفترة الحالية يبحث الكثير من راغبي الشراء عن هاتف بتصميم وإمكانات مميزة مع سعر مناسب أو رخيص.

كشفت تسريبات عدد من المواصفات الجبارة لهاتف Galaxy S23 Ultra القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والذي سيأتي من سلسلة هواتف Galaxy S23 ، والمتوقع أن ينافس هواتف iPhone 14 كأفضل هاتف رائد في الفترة القادمة.

أكدت ريم أسعد،مصرية الجنسية و نائب رئيس سيسكو العالمية في الشرق الأوسط وأفريقيا أن الشركة تقدر جهود الحكومة المصرية في منح الأولوية لمعالجة مشاكل تغير المناخ كجزء من رؤية مصر 2030.

قالت موظفة في تويتر، حامل في شهرها الثامن ، إنها مُنعت من استخدام جهاز اللاب توب الخاص بها في العمل، وبالتالي منعها من استخدام حساب العمل بشركتها في الليلة التي سبقت الإعلان عن عمليات التسريح الجماعي للموظفين، بعد قرار إيلون ماسك بتسريح حوالي 50 % من الموظفين.

رفع عدد من موظفى تويتر Twitter دعوى قضائية على الشركة، وذلك بعد تضررهم من قرار الرئيس التنفيذي لـ تويتر، إيلون ماسك، بتسريح عدد كبير من موظفي الشركة قد يصل إلى 50 % من إجمالي موظفي الشركة.