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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مواصفات هاتف آيفون 14 وأسعاره في مصر والسعودية والإمارات

ايفون
ايفون

أعلنت شركة Apple  منذ فترة قريبة عن هاتفها الجديد apple iphone 14 بشكل رسمي، حيث يتميز الهاتف بالعديد من المواصفات التي تجعله مختلف إلى حد كبير عن الموديلات السابقة له من آيفون.

 ووفقاً لموقع "موبايل نيوز" المتخصص في مراجعة الهواتف الذكية، فإن هاتف أيفون 14 الجديد يتمتع بعدد من المواصفات التى حاولنا حصرها في النقاط التالية:

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مواصفات هاتف آيفون 14 الجديد

 يتوفر ايفون 14  بتصميم الجيل السابق وهو آيفون 13، حيث تم تصنيعه بحواف مسطحة مصنوعة من الألومنيوم، كما صدر ايفون 14 بمجموعة متميزة من الألوان التي تتناسب مع الجميع، وتلك الألوان هي: اللون الأسود، الأبيض، الأحمر، البنفسجي، الأزرق.

 

ويأتي هاتف ايفون 14  يعمل بنفس المعالج للإصدار السابق، كما يحتوي ايفون 14 على شاشة 6.1 بوصة مغطاة بطبقة للحماية، وهو مقاوم "ضد"  الغبار والماء.

 

يدعم هاتف آيفون 14 الاتصال بالطوارئ عن طريق الأقمار الصناعية وليس الاتصال المباشر، ولكن تلك الميزة تم توفيرها فقط لمستخدمي الهاتف في كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

 سعر الهاتف apple iphone 14 في السعودية

 

يبدأ السعر للهاتف الجديد بمبلغ 799 دولار أمريكي، للإصدار بسعة تخزين 128 جيجا بايت، أما الإصدار بسعة 256 جيجا بايت ، فيصل سعره إلى 1099 دولار أمريكي.

 

أما السعر في المملكة العربية السعودية لنفس الإصدارات فهي بالتوالي 3800 ريال سعودي، 4245 ريال سعودي، 5200 ريال سعودي للإصدارات الثلاثة.

 

سعر الهاتف apple iphone 14 في الإمارات

 يبدأ السعر للهاتف الجديد بمبلغ 799 دولار أمريكي، للإصدار بسعة تخزين 128 جيجا بايت، أما الإصدار بسعة 256 جيجا بايت ، فيصل سعره إلى 1099 دولار أمريكي.

 

أما السعر في دولة الإمارات العربية المتحدة  لنفس الإصدارات فهي بالتوالي 3599 درهم إماراتي، 4852 درهم إماراتي، 5400 درهم إماراتي للإصدارات الثلاثة على الترتيب.

 

سعر هاتف apple iphone 14 في مصر

 أما السعر في مصر على الرغم من صعوبة توافر الهاتف حتى الأن ولكن وفقاً لتقديرات موبايل نيوز ومن مصادر موثوقة بسوق الموبايلات في مصر ، سيصل سعر النسخة سعة 128 جيجا بايت إلى 27 الف و975 جنيه ، أما النسخة الأكبر بسعة 256 جيجا بايت فسيصل سعرها في سوق الهواتف المصري إالى 39 ألف و500 جنيه.

 

مميزات هاتف apple iphone 14

 تستطيع بطارية هاتف أيفون 14  أن تعمل لمدة 20 ساعة متواصلة من تشغيل الفيديوهات حسب ما ذكرته شركة آبل، كما أن سرعة الشحن يمكن إتمامه في خلال ثلاثون دقيقة فقط كما يتم الشحن بقدرة 20 واط.

ويدعم الهاتف بصمة الوجه، كما يدعم بصمات المستشعر، ولكنه لا يدعم مستشعر البصمات، كما يدعم حماية مكثفة.

ويبلغ وزن ايفون 14 حوالي  172 جرام، كما أن سمك الهاتف 7.8 ملم، تم تصنيع الهاتف من الزجاج والشاشة مغطاة بطبقة من الحماية، كما أن له إطار من الألومنيوم. 

 

مواصفات آيفون 14 برو max 

 يحتوي آيفون 14 برو ماكس على ذاكرة داخلية تصل مساحتها إلى 2 تيرابايت.

هاتف آبل الجديد، مزودًا بشاشة Pro Motion 120 هرتز على غرار جهاز iPad Pro.

يحتوي الهاتف على اختيار التبديل إلى USB-C.

 

سعر آيفون 14 برو max في مصر

 يتراوح سعر iphone 14 pro max  في مصر على الرغم من صعوبة توافر الهاتف حتى الأن ولكن وفقاً لتقديرات موبايل نيوز ومن مصادر موثوقة بسوق الموبايلات في مصر ، وصل سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس في سوق الهواتف المصري إلى 40 الف جنيه.

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