عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتف شبابي من شاومي بأفضل سعر في السوق المصري.. تفاصيل

هاتف شبابي من شاومي
هاتف شبابي من شاومي بأفضل سعر في السوق المصري

تقدم شركات الهواتف الذكية الكبيرة عددا من الهواتف المتنوعة المخصصة للفئة الشبابية وأيضا محدوي الدخل، ومع ارتفاع الأسعار الذي نواجهه في الفترة الحالية يبحث الكثير من راغبي الشراء عن هاتف بتصميم وإمكانات مميزة مع سعر مناسب أو رخيص. 

ويعد  هاتف شاومي  Redmi Note 11 4G من أفضل الهواتف الشبابية التي صدرت خلال الفترة الأخيرة، حيث يتمتع الهاتف بعدد من المواصفات المميزة من كاميرا فائقة الدقة و بطارية كبيرة ومعالج جيد، مع سعر مناسب للغاية. 

   

أفضل هاتف شاومي تشتريه في فئة 2000 جنيه

فئة 5 آلاف جنيه.. أحدث هواتف شاومي الاقتصادية

أرخص من آبل.. الكشف عن مواصفات أنحف لابتوب من شاومي

إلحق اشتريه.. أفضل موبايلNote من شاومي يحقق أعلى مبيعات خلال يوم واحد

مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 11 4G

 

جاء هاتف شاومي  Redmi Note 11 4G، بشاشة مثقبة من نوع LCD، وبقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض FullHD+، تبلغ دقتها 1080 x 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، تحتوى الشاشة على نوتش أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 


ويقدم هاتف شاومي Redmi Note 11 4G كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بمستشعر بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.   


ويعمل هاتف شاومي Redmi Note 11 4G، بمعالج من نوع Helio G88، من شركة ميدياتك  يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

 

ويحتوي هاتف شاومي Redmi Note 11 4G على بطارية كبيرة تأتي بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط، بالإضافة إلى الشحن السلكي العكسي بقدرة 9 واط،مع شاحن بقدرة 22.5 واط، ومنفذ شحن من نوع USB-C، ومكبرات صوت استريو ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر ومكبر صوت IR.

 

سعر هاتف شاومي Redmi Note 11 4G

 

ويتوفر هاتف شاومي Redmi Note 11 4G  في السوق المصري من سعر يبدأ من حوالي 5 آلاف و 400 جنيه مصري

شاومي Redmi Note 11 4G أحدث هواتف شاومى 2022 أرخص هاتف رائد من شاومى أرخص هواتف شاومى 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتهاء أزمة الزمالك .. موعد أول مباراة لـ كهربا مع الأهلي

بدون تشفير .. قناة مفتوحة تنقل 28 مباراة بـ كأس العالم 2022 مجانًا

مالها عينك .. ابنة شيرين تقلق جمهورها بـ فيديو صادم | شاهد

جلسة مع الخطيب.. الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع ثنائي الأهلي| تفاصيل

الصيف راجع تاني!.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. فيديو

جريمة التيك توك.. قرار عاجل من النيابة في واقعة قتل فتاة لشقيقها بالغربية

رسالة لمامتك؟ سؤال لـ ابنة شيرين بعد فيديو عينها الصادم | شاهد

هتعيش مع مين؟ حقيقة تورّم عين ابنة شيرين بعد ظهورها المفاجئ برفقة والدها

ترشيحاتنا

مفاجأة.. حقيقة صورة شيرين مع حسام حبيب في السيارة

لكسر بالخط الرئيسي.. قطع المياه عن مركز الصف بالجيزة

يخدم أكثر المناطق ازدحاما.. 10 معلومات عن محور عمرو بن العاص بالجيزة

بدء غلق شارع الملك فيصل لتركيب الكمر الخرساني لمحور عمرو بن العاص

أخبار الرياضة| جلسة الخطيب تحدد موقف رحيل ثنائي الأهلي.. ونداء عاجل من مرتضى منصور

وزير السياحة والآثار: خلق سياسات محفزة للقطاع في مصر وخاصة الاستثمار الفندقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عز: أوعي تطلبي فلوس من جوزك في الأوقات دي

بإطلالة جديدة.. إيمان العاصي تستعرض جمالها على إنستجرام

جلسة تصوير مختلفة.. منى زكي تبهر متابعيها في أحدث ظهور| شاهد

ملحن اضطهده..ناقد يكشف سبب منع المطرب النقاش من الغناء مع أصالة بالأوبرا

فيديو

ديانا حداد: لا مانع من تجسيد قصة حياتي| فيديو

دخلت الإسلام.. شاهد| لحظة نطق عارضة أزياء عالمية الشهادتين في مسجد

هجرة غير شرعية .. تفاصيل مصرع 3 مصريين وفقدان 21 آخرين |فيديو

الصيف راجع تاني!.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ