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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص من آبل.. الكشف عن مواصفات أنحف لابتوب من شاومي

Xiaomi Book Air 13
Xiaomi Book Air 13

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن مواصفات الحاسب المحمول الجديد Xiaomi Book Air 13، الذي يتميز بتصميم فائق النحافة وعددا من الميزات المتقدمة، وهو البديل الأرخص لأحدث أجهزة آبل Macbook Air.

ووفقا لبعض التقارير التقنية، يمتاز حاسب شاومي الجديد Xiaomi Book Air 13، بشاشة تعمل باللمس من نوع OLED، بقياس 13.3 بوصة، بدقة 2880 ×1800 بكسل، تبلغ أبعادها 16:10. وهي محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 3 والتي يمكن تدويرها لاستخدام الجهاز كحاسوب لوحي.

 

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بهيكل أنحف من الهواتف الذكية

تدعم شاشة حاسوب شاومي الجديد، تقنية Dolby Vision وتقنية HDR 500، كما أنها تدعم تقنية التعتيم DC وتغطي 100% من طيف الألوان DCI-P3، كما يتميز بدعم مكبري صوت استريو وتقنية Dolby Atmos للصوت، وهو يأتي مع مكبري صوت.

ويتم تشغيل حاسوب شاومي Xiaomi Book Air 13، بمعالجين مختلفين من إنتاج شركة إنتل من نوع Core i7-1250U، و Core i5-1230U، ويأتي كلا الخيارين، مع ذاكرة وصول عشوائي رام  بسعة 16 جيجابايت، من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت، من نوع PCIe.

Xiaomi Book Air 13

ويحزم حاسوب شاومي المرتقب Xiaomi Book Air 13، بطارية تبلغ قوتها 58.3 وات، تدعم الشاحن السريع باستطاعة 65 وات، ويحتوي الكمبيوتر المحمول على منفذي  Thunderbolt4، ومقبس سماعة صوت بقياس 3.5 ملميتر.

ويتوفر حاسب شاومي الجديد Xiaomi Book Air 13، بهيكل نحيف للغاية مصنوع من الألومنيوم، يبلغ سماكه 12 ملميتر فقط فهو يمتاز بهيكل أنحف من الهواتف التي تطلقها الشركة، وأخف وزنا منها حيث يبلغ وزن الجهاز حوالى 1.2 كيلوجرام، ويأتي باللون الأبيض فقط.

Xiaomi Book Air 13

ومن المقرر أن يتوفر حاسب شاومي الجديد Xiaomi Book Air 13، للبيع في الصين مقابل سعر 827 أو 965 دولار (أي ما يقرب من 19 ألف جنيه مصري)، على التوالي لمتغيرات i5 و i7، وهو أرخص من جهاز ماك بوك اير MacBook Air 2022 من آبل، الذي يتكلف 1299 دولار (أي ما يعادل 27 و800 جنيه مصري).

Xiaomi Book Air 13
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